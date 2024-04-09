Subaru пообещала революцию в ДВС

Subaru представила новаторскую систему для двигателей внутреннего сгорания, получив патент в США на метод, который они назвали «подкамерным сгоранием». Эта технология предназначена для улучшения эффективности и снижения выбросов, используя уникальную конфигурацию одной свечи зажигания и инжектора. Ключевым нововведением является оптимизация процесса холодного запуска, который традиционно связан с высоким расходом топлива.

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Система Subaru обеспечивает более эффективное сгорание в начальной фазе работы двигателя, а затем переключается на альтернативный режим зажигания по мере нагрева, пишет 32CARS.RU. Технология включает в себя впрыск воздуха в предкамеру во время сжатия для создания воздушного барьера, который предотвращает прилипание топлива к стенкам цилиндра. Для улучшения процесса зажигания дополнительно впрыскивается топливо, что способствует более полному сгоранию. По достижении оптимальной температуры, дополнительное впрыскивание топлива становится не требуется, что улучшает общую эффективность двигателя.

Subaru рассматривает применение этой технологии не только для своих характерных оппозитных бензиновых двигателей, но и для других типов двигателей, работающих на различных видах топлива. Учитывая продолжение эксплуатации ДВС и потребность в снижении их влияния на окружающую среду, Subaru изучает способы улучшения экологических показателей традиционных двигателей, подчеркивая свое стремление к инновациям в автомобильной промышленности.