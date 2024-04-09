Запчасти для ремонта китайских машин приходится ждать месяцами

Дилеры и автомастерские столкнулись с невозможностью поставки комплектующих в сжатые сроки. Экспансия «китайцев» привела к ряду сложностей, наличие которых подтвердили представители автобизнеса. В частности, огромные сроки ремонта наблюдаются в Тюмени.

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О проблемах с ремонтом китайских машин в Тюмени сообщает «РБК Тюмень». По словам заместителя технического директора тюменской группы компаний «Автоград» Ивана Покрышкина, ситуация с ремонтом техники и поставками запчастей напоминает ситуацию с первым заходом в Россию европейских брендов.

В частности, местный житель, попавший в ДТП в начале декабря 2023 года, до сих пор ожидает ремонта. Завершить его вряд ли удастся до конца мая 2024 года. Сроки поставок комплектующих растягиваются на полгода, при этом ускорить процесс невозможно.

По мнению специалистов, китайцы недостаточно эффективно обеспечивают информационную поддержку российских дилеров: она производится не через современные дилерские порталы, а посредством отдельных pdf-файлов. Ещё одна проблема заключается в частом несоответствии технической документации реальному автомобилю. Председатель Региональной ассоциации станций техобслуживания Ольга Селезнёва отметила, что только у Chery и Geely есть каталоги запчастей и вся необходимая для ремонта и обслуживания документация. Центральных складов по запчастям в России практически нет, каждый дилер возит детали под свои нужды самостоятельно.

С машинами, ввезёнными по параллельному импорту, ситуация ещё более плачевная: нередко их невозможно даже продиагностировать. Информационная и сервисная поддержка, как правило, не поспевает за выпуском новых технологических карт для новых моделей. Сами машины очень плохо подготовлены к российским условиям и не предназначены для эксплуатации в холода.

Ранее, напомним, стало известно, что запчасти для китайских машин подешевели. НАПИ опубликовало свежие выкладки.