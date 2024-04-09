В гонке сразились заряженные BMW 3-серии - бензиновый M340i оказался лучше

На YouTube-канале «CarWow» состоялось сравнение трех модификаций BMW 3-й серии: бензинового M340i, дизельного M340d и гибридного 330e. Целью гонки на прямой было выявление самого быстрого автомобиля. Как сообщает Тарантас Ньюс, все три машины прошли доработку для увеличения их мощности, готовясь показать свои лучшие стороны в дрэг-рейсинге.

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Бензиновый M340i, оснащенный 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем B58, демонстрирует мощность в 470 л.с. и крутящий момент в 630 Нм, благодаря чему он стал лидером заезда, показав время на четверть мили всего 12,0 секунды. Дизельный M340d не остался далеко позади, финишировав с результатом 12,3 секунды, в то время как гибридный 330e замкнул тройку с результатом 12,7 секунды.

Каждый из автомобилей впечатлил своими результатами, особенно учитывая, что ни один из них не является полноценной M-версией. Этот дрэг-рейс подчеркивает разнообразие предложений BMW в сегменте 3-й серии и иллюстрирует, как разные типы приводов — от бензина и дизеля до гибрида — могут конкурировать на равных условиях, предлагая уникальные впечатления от вождения и производительность.