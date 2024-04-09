Peugeot делает ставку на новый двигатель для поездок по городу

Peugeot вводит новаторский гибридный двигатель Hybrid 136 в модели автомобилей 308 и 408, целью которого является усиление эффективности использования электричества при движении по городу и повышение экономии топлива в сравнении с традиционными бензиновыми моделями. Эта улучшенная гибридная силовая установка, названная Hybrid 136 e-DSC6, представляет собой комбинацию 1,2-литрового бензинового двигателя с тремя цилиндрами и электромотора на 28 л.с., который питается от компактного аккумулятора объемом 0,9 кВт·ч, а также оснащена 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, пишет SPEEDME.RU.

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Согласно информации от Peugeot, в условиях городской езды и при малых скоростях, автомобили 408 и 308 в новых гибридных версиях большую часть времени работают на электроприводе, стартуя и разгоняясь благодаря электромотору, который также поддерживает бензиновый двигатель при необходимости. Это обеспечивает 15% повышение топливной эффективности и сокращение выбросов CO2 по сравнению с их бензиновыми аналогами, благодаря чему гибридные версии выделяются экономичностью и экологичностью.

Встроенная система регенеративного торможения устраняет необходимость во внешней подзарядке, при этом аккумулятор размещен таким образом, чтобы сохранить простор в салоне и объем багажника. Для моделей 308 новый гибрид доступен в комплектациях Active, Allure и GT с начальной ценой от 30 240 фунтов стерлингов, что незначительно превышает стоимость базовой бензиновой версии. Peugeot 408 с гибридным двигателем предлагается в комплектациях Allure и GT, с ценой от 32 585 фунтов стерлингов.

Такой же гибридный двигатель уже применяется в других автомобилях группы Stellantis, включая Peugeot 2008, Vauxhall Corsa, а также в моделях DS 3, DS 4 и Jeep Avenger e-Hybrid, демонстрируя стратегию компании по распространению гибридных решений в своем автопарке.