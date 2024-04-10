Эксперт объяснил, как избежать сбоев в ГИБДД

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратил внимание на очередной сбой в системе Госавтонспекции, из-за которого автомобилисты не могут получить или обменять водительские права, а также поставить свою технику на учёт. В итоге он предложил передать функции администрирования баз данных специалистам.

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«Я не припомню, чтобы у других ведомств — операторов крупных, сложных информационных систем наблюдались такие же систематические проблемы. Учитывая то, что и в штатном режиме в экзаменационных подразделениях ГИБДД огромные очереди, боюсь представить, что там сейчас. Люди приехали на весьма удалённые локации без хорошего доступа от метро и были вынуждены развернуться и ехать обратно. Это не способствует выстраиванию позитивного образа ГИБДД», — подчеркнул Шапарин.

Эксперт напомнил, что за последний год у Госавтоинспекции неоднократно случались подобные сбои, из-за которых работа регистрационных и экзаменационных подразделений ведомства останавливалась.

Для решения проблемы вице-президент НАС предложил передать все системы в Минцифры, чтобы их «администрировали люди, понимающие в вопросе, привлекали ответственных подрядчиков для разработки информационных систем».

Помимо этого, эксперт считает необходимым провести аудит того, кто и какие системы для ГИБДД делал, оценить стоимость работ и их качество.