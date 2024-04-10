Эксперт назвал минимальную стоимость подержанных машин в хорошем состоянии
За сколько можно купить на вторичном рынке премиальный автомобиль с пробегом в хорошем состоянии? Эксперты уверены, что их стоимость не может быть сопоставима с бюджетными новыми моделями, например, "Москвичом 3", который сегодня предлагают за 1,6 миллиона рублей. Автоэксперт Дмитрий Смирнов озвучил порталу Quto.ru реальные минимальные цены.
Так, если вы видите подержанный Audi Q7 за 1,6 миллиона рублей, он вряд ли будет в хорошем состоянии. Либо год его выпуска - не позднее 2011−2013 года, пробег - далеко за 200 тысяч километров и он будет иметь множество дефектов. Audi Q7 2013 года за 2,3 миллиона - более реальная цена, но все равно он потребует внушительных вложений.
По словам Дмитрия Смирнова, минимальная цена на Nissan Murano в нормальном состоянии начинается от 2 миллионов рублей (это модели 2012−2014 года). Покупателям стоит учесть, что эта модель также будет дорога в обслуживании.
Infiniti JX35 2014−2015 года выпуска также, скорее всего, окажется "уставшим", а цена на автомобиль в более-менее приличном состоянии стартует с 2 миллионов рублей. У этого авто есть проблема с вариатором (его придется поменять на пробеге от 60 до 120 тысяч километров, стоимость ремонта - до 250 тысяч рублей). Также быстро гниет подвеска.
Nissan X-Trail в хорошем состоянии должен стоить около 2 миллионов рублей. Вариаторы на этих моделях живут до 200 тысяч километров, однако задняя подвеска быстро ржавеет, а лакокрасочное покрытие - повреждается.
Лучшая альтернатива новому "Москвичу 3" из подержанных машин за 1,6 миллиона рублей - Hyundai Creta переднеприводный Ford Kuga с 2,5-литровым мотором.
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