Эксперт назвал минимальную стоимость подержанных машин в хорошем состоянии

За сколько можно купить на вторичном рынке премиальный автомобиль с пробегом в хорошем состоянии? Эксперты уверены, что их стоимость не может быть сопоставима с бюджетными новыми моделями, например, "Москвичом 3", который сегодня предлагают за 1,6 миллиона рублей. Автоэксперт Дмитрий Смирнов озвучил порталу Quto.ru реальные минимальные цены.

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Так, если вы видите подержанный Audi Q7 за 1,6 миллиона рублей, он вряд ли будет в хорошем состоянии. Либо год его выпуска - не позднее 2011−2013 года, пробег - далеко за 200 тысяч километров и он будет иметь множество дефектов. Audi Q7 2013 года за 2,3 миллиона - более реальная цена, но все равно он потребует внушительных вложений.

По словам Дмитрия Смирнова, минимальная цена на Nissan Murano в нормальном состоянии начинается от 2 миллионов рублей (это модели 2012−2014 года). Покупателям стоит учесть, что эта модель также будет дорога в обслуживании.

Infiniti JX35 2014−2015 года выпуска также, скорее всего, окажется "уставшим", а цена на автомобиль в более-менее приличном состоянии стартует с 2 миллионов рублей. У этого авто есть проблема с вариатором (его придется поменять на пробеге от 60 до 120 тысяч километров, стоимость ремонта - до 250 тысяч рублей). Также быстро гниет подвеска.

Nissan X-Trail в хорошем состоянии должен стоить около 2 миллионов рублей. Вариаторы на этих моделях живут до 200 тысяч километров, однако задняя подвеска быстро ржавеет, а лакокрасочное покрытие - повреждается.

Лучшая альтернатива новому "Москвичу 3" из подержанных машин за 1,6 миллиона рублей - Hyundai Creta переднеприводный Ford Kuga с 2,5-литровым мотором.

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