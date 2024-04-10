Названы причины популярности грузовиков Hyundai HD78 и ГАЗ "Валдай"

Обеспечивать логистику крупному бизнесу помогает спецтехника с грузоподъёмностью от 2,5 до 12 тонн. Такие грузовики называют среднетоннажными, они часто используются транспортировке различных строительных, сельскохозяйственных и промышленных грузов. По данным Авито Спецтехники, одними из самых популярных из этой категории по итогам 2023 года вошли Hyundai HD78 и ГАЗ Валдай. Cпециалисты, эксклюзивно для Quto, назвали критерии, по которым бизнес выбирает специальную технику.

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В первую очередь предпринимателям нужен универсальный транспорт, который сможет и перевезти офисную мебель, товары, продукты питания и вывезти мусор, и перевезти строительные материалы. Кроме того, несмотря на то, что речь идёт о грузовом транспорте, он должен быть манёвренным, чтобы передвигаться как между населёнными пунктами, так и в пределах городов. Среднетоннажным грузовикам, в отличие от крупнотоннажных, разрешено передвигаться по центральным улицам и мостам.

Возможность устанавливать дополнительное оборудование тоже важно, например, автолифты, пищевые цистерны, краны-манипуляторы и прочее.

В отличие от крупнотоннажных грузовиков, к владельцам среднетоннажного транспорта не применяется система «Платон», поэтому они освобождены от уплаты за вред, причиняемый дорожным покрытиям, так как их максимальная разрешённая масса не превышает 12 тонн. А благодаря тому, что среднетоннажные грузовики потребляют меньше топлива, чем крупнотоннажный транспорт, предприниматели могут сэкономить на расходах на грузоперевозки.

Среднетоннажные грузовые автомобили предлагаются в нескольких основных разновидностях: конейнеровозы, самосвалы, фургоны и переходные модели, которые сочетают свойства нескольких видов. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для бизнеса. Например, контейнеровозы пользуются популярностью в строительной сфере для транспортировки разнообразных стройматериалов, а грузовики-самосвалы предназначены для сыпучих материалов, сельскохозяйственных грузов и отходов производств.

Автомобили-фургоны применяются преимущественно для перевозки различных бытовых, штучных и пакетированных грузов. От других разновидностей они отличаются простотой устройства кузова. К популярным среднетоннажным фургонам относятся, в частности, Isuzu Elf, Volkswagen Crafter 2.0 MT и Volvo FL 6.

Кроме того, к достоинствам среднетоннажных грузовиков относится их ремонтопригодность из-за относительно простой и стандартизированной конструкции таких автомобилей. А благодаря широкому распространению среднетоннажных автомобилей, в России появляется много специализированных сервисных центров.

По данным Авито Спецтехники, в 2023 году спрос на новые грузовики увеличился на 340%, а рост предложения составил 480% по сравнению с 2022 годом.