Эксперты назвали причины автоматического срабатывания кнопок SOS в авто

Количество аварийных вызовов от подключенных автомобилей к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" выросло до 82% и составило 280 тысяч сообщений. Это на 2% больше, чем в 2023 году. Такой тип активации кнопок SOS свидетельствует о высокой тяжести аварии при сильных лобовых, боковых ударах или опрокидывании автомобилей, рассказали "Российской газете" в "ГЛОНАСС". Причины роста доли аварийных вызовов в экспертном сообществе связывают с тревожной тенденцией вождения, при которой скорость авто на дорогах растет, а навыки водителей снижаются.

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"Система в автоматическом режиме срабатывает от любой тяжелой аварии. В подобных ситуациях пострадавшие зачастую не могут самостоятельно вызвать спасателей или быстро определить свое местоположение, находясь в состоянии шока. Мобильные телефоны, как показывает практика, вылетают в разбитые окна или оказываются недоступными для водителей, затянутых ремнями безопасности", - отмечают в "ГЛОНАСС".

Рост доли автоматических срабатываний кнопки SOS - это тревожная тенденция, связанная с изменением поведения водителей, которые стали намного чаще полагаться на работу систем пассивной и активной безопасности автомобилей, считает автоэксперт Егор Васильев.

"Напомню, что системы активной безопасности вмешиваются в процесс управления автомобилем при возникновении потенциально опасных ситуаций, а системы пассивной безопасности эффективно гасят последствия аварии для тех кто находится как внутри, так и снаружи машины. И эти системы стали настолько эффективными, что создают у современных водителей иллюзию безопасности и даже вседозволенности. В результате начинает расти средняя скорость движения авто и увеличивается агрессивность вождения", - отмечает эксперт.

В сочетании с умной электроникой это приводит к парадоксальному эффекту, когда скорость машин растет, а навыки вождения снижаются. Но как бы ни были совершенны современные ассистенты безопасности, последнее слово всегда остается за водителем, добавляет Егор Васильев. Эксперт призывает не полагаться полностью на системы безопасности, поскольку они тоже способны ошибаться, а брать на себя ответственность за поведение на дороге - анализировать обстановку и вовремя снижать скорость, это поможет сократить количество ДТП.

Между тем, не все в экспертном сообществе согласны, что рост количества автоматических срабатываний кнопки SOS связан с техникой вождения. По словам автоэксперта Петра Шкуматова, это зависит от качества датчиков и особенности их расположения.

"Есть определенная статистика аварий, когда страдает только часть автомобиля, где установлены датчики. Также в некоторых ситуациях устройство может и не сработать. Это касается не только "ЭРА-ГЛОНАСС", но и в целом подобных систем, - отмечает эксперт. - Устройство также может стать неисправным при контакте с "зимним рассолом", который получается в результате посыпки дорог, или в случае сбоя программного обеспечения. Всё это может увеличить долю автоматических срабатываний кнопки SOS".

Функция аварийного оповещения передает спасателям точные координаты мест аварий и необходимые характеристики автомобилей в среднем за 19 секунд, отмечают в "ГЛОНАСС". Это помогает быстрее найти пострадавших, даже когда машины находятся вне зоны прямой видимости.

"В ноябре прошлого года "ЭРА-ГЛОНАСС" спасла водителя, сорвавшегося с 50-метрового обрыва в пригороде Сочи. Точные координаты автомобиля сыграли решающую роль - машина оказалась вне зоны видимости, а в тёмное время суток на поиск могло уйти значительное время, от которого зависит жизнь человека", - делятся историей представители компании.

53% автоматических вызовов поступили с территорий, удаленных от населенных пунктов более чем на 30 км. При этом система исключает риск отсутствия свидетелей, попутных автомобилей, которые могли бы помочь вызвать экстренные службы и обеспечивает соблюдение правила "золотого часа" в медицине катастроф. Так, автомобилисты стали чаще использовать "ЭРА-ГЛОНАСС" в качестве инструмента взаимопомощи, нажимая на кнопку SOS в ручном режиме. Порядка 5% вызовов не связаны напрямую с ДТП, в частности, они поступают от очевидцев различных происшествий в пути, которые увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо, лесной пожар или правонарушение, добавляют в "ГЛОНАСС".