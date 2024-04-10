В объектив попала новая BMW первой серии в кузове F70

Автомобиль следующего поколения BMW 1 серии (F70) сфотографирован во время финальных испытаний в Германии в преддверии его выпуска в конце 2024 года. На фото видно, что модель начального уровня F70 обута в зимние шины Bridgestone Blizzak.

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Открытая часть бампера показывает, что тестовый автомобиль скрывает белую окраску под камуфляжем. Красные тормозные суппорты намекают на то, что перед нами 1er с пакетом M Sport, но с прототипами никогда нельзя быть слишком уверенным.

Похоже, это не M135, потому что хот-хэтч уже был замечен с четырехканальной выхлопной системой и зеркалами M-специфики. Одна деталь, на которую стоит обратить внимание, - большой радарный датчик в центре решетки радиатора. На уходящей 1 Series (F40) он не так заметен, поскольку расположен ниже воздухозаборника.