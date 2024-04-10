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BMW M2 G87 от AC Schnitzer - автомобиль для трека, который можно взять напрокат

Покупка и содержание автомобиля, ориентированного на трек, - дорогое удовольствие, которое не все могут себе позволить. Кроме того, вам нужно располагать местом для хранения машины, если вы она используется повседневно.

Рассказываем, сколько стоит взять на прокат трековый BMW M2 G87 от AC Schnitzer
© rubmw.ru

Немецкий тюнер AC Schnitzer предлагает альтернативу - специально оборудованные M2 G87, которые можно взять в аренду. Например, двухместный M2, который весит 1 650 кг, что на 75 кг меньше, чем стандартная модель, и оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Список изменений в салоне включает ковшеобразные сиденья Sparco с четырехточечными ремнями безопасности, полукресло Wiechers, а также фирменные накладки AC Schnitzer на педали и поворотную ручку iDrive. Экстерьер украшен графикой тюнера и мощным карбоновым задним крылом, входящим в аэродинамический комплект. M2 едет ниже на койловерной подвеске KW Clubsport V4 и шинах Michelin Pilot Cup 2 размерностью 285/30 R20.

© AC Schnitzer

AC Schnitzer устанавливает собственные 20" колесные диски и выхлопную систему, тормоза Winmax обеспечивают превосходную тормозную способность. Аренда M2обойдется в 1 178 евро за четыре круга по Нюрбургрингу. С учетом бензина и билетов на трек, цена возрастает до 1 418 евро. За день трека - 10 кругов, нужно заплатить 2 575 евро, включая бензин.

Те, кто хочет провести в Нюрбургринге больше времени, могут выложить 3 624 евро за 16 кругов или 4 220 евро за 20 кругов. AC Schnitzer также предоставляет возможность арендовать M2 для заезда на других трассах. Проехать 200 километров стоит 2 649 евро, 300 километров - 3 399 евро, а 400 километров - 4 099 евро, топливо включено в стоимость. Сама компания BMW будет выпускать трековый M2 с 2025 года, когда планируется выход CS, который будет стоить значительно дороже базовой модели - 75 400 евро. Источник: AC Schnitzer

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