Рассказываем, сколько стоит взять на прокат трековый BMW M2 G87 от AC Schnitzer

Покупка и содержание автомобиля, ориентированного на трек, - дорогое удовольствие, которое не все могут себе позволить. Кроме того, вам нужно располагать местом для хранения машины, если вы она используется повседневно.

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Немецкий тюнер AC Schnitzer предлагает альтернативу - специально оборудованные M2 G87, которые можно взять в аренду. Например, двухместный M2, который весит 1 650 кг, что на 75 кг меньше, чем стандартная модель, и оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Список изменений в салоне включает ковшеобразные сиденья Sparco с четырехточечными ремнями безопасности, полукресло Wiechers, а также фирменные накладки AC Schnitzer на педали и поворотную ручку iDrive. Экстерьер украшен графикой тюнера и мощным карбоновым задним крылом, входящим в аэродинамический комплект. M2 едет ниже на койловерной подвеске KW Clubsport V4 и шинах Michelin Pilot Cup 2 размерностью 285/30 R20.

© AC Schnitzer

AC Schnitzer устанавливает собственные 20" колесные диски и выхлопную систему, тормоза Winmax обеспечивают превосходную тормозную способность. Аренда M2обойдется в 1 178 евро за четыре круга по Нюрбургрингу. С учетом бензина и билетов на трек, цена возрастает до 1 418 евро. За день трека - 10 кругов, нужно заплатить 2 575 евро, включая бензин.

Те, кто хочет провести в Нюрбургринге больше времени, могут выложить 3 624 евро за 16 кругов или 4 220 евро за 20 кругов. AC Schnitzer также предоставляет возможность арендовать M2 для заезда на других трассах. Проехать 200 километров стоит 2 649 евро, 300 километров - 3 399 евро, а 400 километров - 4 099 евро, топливо включено в стоимость. Сама компания BMW будет выпускать трековый M2 с 2025 года, когда планируется выход CS, который будет стоить значительно дороже базовой модели - 75 400 евро. Источник: AC Schnitzer