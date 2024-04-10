Автомобилисты рассказали, почему электрокары не могут быть маслкарами

В начале этого года Dodge анонсировал электрический маслкар Charger Daytona EV и произвёл фурор во всём мире. Производитель заявил, что версия с ДВС появится годом позже, а электрический вариант — это полноценный маслкар современности. Однако с этим не согласны американские автомобилисты. Согласно опросу American Muscle, 56% американцев не считают Dodge Charger Daytona «настоящим» маслкаром. А 52% уверены, что электромобили никогда не смогут претендовать на этот титул.

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Ностальгия по прошлому

Опрос проводился среди тысячи американцев, 46% из которых когда-либо владели маслкарами. Вероятно, большинство из них не готовы смириться с тем фактом, что либо маслкары будут существовать в электрическом виде, либо не будут существовать вовсе. Скорее всего, дело в ностальгии по безвозвратно ушедшему прошлому — маслкарам с двигателями V8.

Компания Dodge постаралась сделать всё возможное, чтобы Charger Daytona SRT EV был максимально похож на оригинал с ДВС. Например, автомобиль будет оснащаться синтетическим усилителем звука, создающим примерно такой же шум выхлопа, как у SRT Hellcat, к которому любители маслкаров пристрастились за долгие годы.

Daytona SRT получит девять комбинаций силовых агрегатов и аккумуляторных батарей, разделённых на варианты с 400- и 800-вольтовой архитектурой. 400-вольтовая архитектура будет предлагать мощность 455, 495, 535, 590, 630 и 670 л.с. А 800-вольтовая архитектура будет представлена в пакете силовых агрегатов SRT Banshee.

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Автомобилисты готовы к электрификации американских брендов

Исследование включало в себя вопрос о том, автомобили каких брендов респонденты хотели бы увидеть в электрическом варианте. На первом месте оказался Ford с 33% голосов. Вторую строчку заняла Tesla с 30% голосов. Компания Dodge заняла третье место и получила 29% голосов. Четвёртая позиция — за Chevrolet, затем следуют BMW, Audi, Porsche, Nissan, Rivian и Volkswagen.

При этом Ford выпускает Mustang Mach-E, но его едва ли можно назвать маслкаром. С мощными и характерными американскими автомобилями его связывает только резвый старт на прямой. В то же время Tesla Model S Plaid можно назвать автомобилем, который максимально приблизился к категории маслкара — он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,3 секунды. Это намного больше, чем традиционная скорость маслкаров.

Однако компании Tesla всего 20 лет. Она ещё недостаточно взрослая, у неё нет исторического языка дизайна, из которого можно было бы черпать вдохновение. Внешность Mustang, Charger и Camaro вдохновлён моделями 60-х и 70-х гг. Но Tesla не с чего взять пример, чтобы покорить сердца поклонников маслкаров.

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Водители готовы платить больше за маслкары

В ходе опроса респондентов спрашивали, сколько они готовы заплатить за маслкар на электротяге, и средняя цена оказалась близка к средней стоимости нового автомобиля. Люди готовы выложить 58 389 долларов за EV-маслкар, что кажется разумным, учитывая, что Challenger Hellcat 2023 года стоит примерно на 10 тыс. долларов дороже.

Интересно, что нынешние владельцы маслкаров готовы заплатить за электрификацию больше на 31%. Это примерно столько же, сколько стоят Chevy Camaro ZL1, Dodge Challenger Hellcat и Mustang Dark Horse. Возможно, это связано с тем, что владельцы знают, что маслкары не дешёвы в покупке и уж точно их обслуживание обходится дорого.

Вывод прост: успех любого электрического маслкара будет зависеть от цены.