Удивительное, но запрещенное: незаконные опции современных автомобилей

В стремлении сделать из автомобиля странную помесь компьютера, пауэр-банка и разноцветного шара для дискотеки производители постоянно придумывают им новые опции. И делают они это так быстро, что наши Правила дорожного движения (точнее, приложение с Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств) угнаться за ними не могут и автоматически запрещают эксплуатацию автомобилей с некоторыми технически прогрессивными опциями.

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В чём суть?

В правилах дорожного движения в виде приложения существует перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Перечень основан на техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и в целом вопросов не вызывает, хотя и становится причиной приступов острой неприязни со стороны любителей тюнинга и обладателей механических «франкенштейнов» без тормозов, с прогнившим полом, отваливающимся рулевым колесом и с одной-единственной лампочкой на всю внешнюю светотехнику. Но вот в чём беда: машины становятся всё более сложными и прогрессивными, в них постоянно появляются необычные технические и дизайнерские решения, а приложение к ПДД менять ежемесячно никто не хочет. Действующий сегодня перечень был принят Постановлением правительства 27 мая 2023 года, но даже в течение последнего года в автомобильной отрасли было придумано много всякого нового и необычного, что формально требованиям перечня не соответствует. А если не соответствует, то автомобиль с этим новым и необычным не может быть допущен к эксплуатации.

Конечно, мы не будем рассматривать технические новинки, появившиеся исключительно за последний год. Много интересного было изобретено заметно раньше, но так и не получило одобрения перечня. Ну а начнём с классики – зеркал заднего вида.

Где стёкла?

Когда в 2018 году в России журналистам презентовали грузовой Mercedes-Benz Actros, во всём остальном мире уже давно готовились к презентации Actros следующего поколения. У нас она официально так и не состоялась, и причина не только в слишком сложном дизеле, который в наших условиях вряд ли смог бы работать долго, но и в зеркалах заднего вида. Точнее, в их отсутствии: вместо них на новом Actros были установлены камеры. А у нас они – как пустое место. Пункт 4.4 Перечня неисправностей гласит, что ТС нельзя эксплуатировать, если «количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют требованиям, предусмотренным таблицей 4.1 и пунктом 4.12 приложения № 8 к техническому регламенту». А если открыть эту таблицу, то можно узнать, что на транспортных средствах категорий N2 и N3 (то есть, на грузовиках, имеющих допустимую максимальную массу свыше 3,5 т и 12 т соответственно) в обязательном порядке должны быть установлены наружные боковые зеркала, причём у тяжёлых грузовиков с правой стороны кабины обязательно должны быть ещё и широкоугольное зеркало, и бокового обзора для исключения слепых зон. Про камеры ничего не сказано, их для регламента не существует. Так что нет обычных зеркал – нет и разрешения на эксплуатацию.

Впрочем, не будем сосредотачиваться на грузовиках. Транспортным средствам категорий М1 (легковые автомобили) и N1 (грузовые с максимальной массой до 3,5 т) необходимо иметь хотя бы одно левое наружное зеркало, а если обзор в салонное зеркало недостаточен (например, в фургоне, где его вовсе нет), то и правое. И снова ни слова про камеры – они зеркала не заменяют. Поэтому формально эксплуатировать на наших дорогах Audi e-tron или Lexus ES нельзя. Но есть и хорошая новость: не мы одни такие. Устройства «непрямого обзора» запрещены, например, в США (что сильно раздражает Tesla, которая такие штуковины любит), и пока что с камерами вместо зеркал можно ездить далеко не во всех странах. Например, это можно делать в Японии, где их использование одобрено. Ну а нам остаётся ездить исключительно с зеркалами – до камер мы ещё не доросли.

Серый в крапинку

Неизменная характеристика автомобиля – его цвет. Если машину перекрашивали в другой цвет, информацию об этом нужно вносить в ПТС и получать новое свидетельство о регистрации ТС. Оформить изменение цвета при желании вполне возможно: в целом процедура несложная. Но что делать, если машина умеет менять цвет своего кузова по желанию владельца хоть каждый день? Очевидно, у нас это вызовет некоторые затруднения с регистрацией и дальнейшей эксплуатацией автомобиля. Ну и ответим на немой вопрос: как это понять – машина умеет менять цвет?

Впервые такое показали парни из BMW, когда презентовали свой iX. Было это ещё в 2022 году, но в серию эта инновация так и не пошла – слишком сложно и дорого. Правда, сделать из синей машины жёлтую или красную не получится – можно «перекрасить» её только из белой в серую или чёрную и наоборот. И это логично, потому что в BMW использовали технологию, схожую с технологией изготовления экранов E-Ink в электронных книгах.

Изменение цвета происходит за счёт перемещения частиц пигмента внутри микрокапсул. Причём особенность «электронных чернил» заключается в том, что после отключения напряжения частицы пигмента не меняют своего положения, то есть, изображение (в случае с автомобилем – его цвет) остаётся прежним. Это, конечно, интересно, но слишком дорого и непрактично: нанести на всю площадь кузова настоящий экран – это не чихнуть в платок. В итоге дальше демонстрационной модели дело не пошло, но семечко идеи уже было посажено в головы дизайнеров и инженеров.

Самой плодородной почвой для этого семечка оказались головы специалистов Toyota. Но там пошли другим путём и изобрели краску, которая меняет цвет под воздействием тепла и света. Нажатием кнопки в салоне машину не перекрасишь (а в BMW для этого достаточно было нажать кнопку), и автомобиль придётся загонять в специальный бокс для изменения его цвета. Но теоретически владелец может это сделать у дилера. Ну а дилер может «перекрашивать» машины, не отходя от кассы, что, по мнению разработчиков, может помочь увеличить объём продаж.

Впрочем, как и с BMW, всё это осталось на уровне патентов. На практике с регистрацией автомобилей, способных менять цвет кузова, мы пока столкнуться не можем. Однако есть подозрение, что если подобная идея в воздухе витает, когда-то её обязательно реализуют. А вот сколько времени займет ее «легализация», какой цвет будут указывать в документах производители и как на это будут смотреть отечественные гаишники – большой вопрос.

Запрет за смайлик

Требования к оптике всегда были строгими, а с началом моды ставить дешёвый ксенон или светодиодные лампы в совершенно не приспособленные для этого фары положение стало ещё хуже: инспекторы ДПС принялись усиленно выявлять внесение изменений в конструкцию светотехники и нещадно за этот грех карать.

И это понятно – но что делать, если с оптикой балуются сами производители? Яркий пример – Exeed Sterra ET с экранами под фарами, на которые водитель может выводить любую информацию – от короткого текста до эмодзи и других символов. Причём надписи и картинки могут быть не обязательно белого цвета, а наш регламент такого не терпит. Открываем третий пункт (Требования к устройствам освещения и световой сигнализации) и читаем следующее: «3.4. Никакой свет красного цвета не должен излучаться в направлении вперед, и никакой свет белого цвета, за исключением света от фонаря заднего хода, не должен излучаться в направлении назад».

Ну и в таблице к этому пункту сказано однозначно, что фары должны быть белыми. Хорошо, формально экраны этого ExlantiX – не фары, а внешняя подсветка. Согласно регламенту, она может присутствовать в любом количестве и она «разрешена на транспортных средствах категорий M и N и может включаться на стоящем транспортном средстве с выключенным двигателем при открытии дверей водителя, пассажирских или багажных отсеков». Но она обязательно должна быть белой. То есть, и тут экраны китайского автомобиля опять нарушают закон.

Exeed не единственный в своём роде. Есть ещё Baojun Yep, у которого изображение любого цвета можно вывести на кофр запасного колеса. Что там насчёт «никакой свет белого цвета, за исключением света от фонаря заднего хода, не должен излучаться в направлении назад»? Да, опять промашка вышла: за такой кофр можно схлопотать запрет на эксплуатацию.

Ну и, кроме того, все эти световые элементы не горят статично, а способны мигать хотя бы при смене изображений. А пункт 3.3 гласит: «Никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней авто желтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота». Одним словом, наш регламент обложил эти автомобили со всех сторон.

Zeekr 007 — еще один пример машины с «фарами-экранами» - на этой светодиодной полосе даже можно писать и рисовать самому

Немного особняком в этом ряду стоит Mercedes-Maybach S-Class Z 223 с цифровыми фарами, в каждую из которых встроены 1,3 миллиона микрозеркал. Процессор обработки данных получает сигналы с камер и радаров, оценивает окружающую обстановку, постоянно адаптируя фары для правильного распределения света. При этом такие фары могут проецировать символы и изображения прямо на дорогу. Проекция может быть разнообразной.

Например, фары могут нарисовать светом стрелку, указывающую пешехода, символы низкого сцепления с дорогой, предупреждения столкновения, удержания полосы движения, слепой зоны и скорости и дорожных знаков (для последнего поддерживается связь фар с навигацией). Американцы в своё время сильно переживали, что эта опция будет им недоступна: она не соответствует правилам их Министерства транспорта. У нас такой опции тоже не было: уж слишком эти фары умные. Не по уставу как-то.

По проводам

Infiniti Q50 в 2013 году ошарашил публику рулевым управлением steer-by-wire – то есть, «по проводам», без механической связи руля и управляемых колёс. При этом в Infiniti почему-то решили, что они первыми придумали отделить руль от колёс, тактично забыв про Diravi, которое появилось на Citroen SM ещё в 1970 году. Ну да бог с ними, не это главное. Главное, что потом появился Lexus RZ 450e, а работы в этом направлении ведут и в Tesla, и в Toyota, а значит, управление автомобилем по проводам потихоньку начинает набирать популярность.

С одной стороны, это понятно: система позволяет более свободно реализовывать функции автопилота, при этом повышая комфорт (на руль не могут передаваться дефекты дорожного полотна). С другой, не совсем ясно будущее таких автомобилей: у нас, например, механическая связь колёс и рулевого управления остаётся обязательной. Да и не только у нас, но и во многих других странах мира. Причина кроется в стремлении соблюсти стандарт ISO 26262 – международный стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств (или полностью – «Дорожные транспортные средства – Функциональная безопасность»).

Это очень объёмный документ, мы не будем его рассматривать даже поверхностно, но сослаться на него необходимо. Если кратко, в нём содержится разбор потенциальных опасностей, оценка возможности их появления и способы их избежать.

Теоретически существует способ сделать автомобиль с полностью электрическим рулём достаточно безопасным, но если соблюдать этот стандарт, получается очень дорого: основная сложность заключается в поиске и разработке узлов и компонентов необходимого уровня безопасности ASIL – Automotive Safety Integrity Level. Поэтому чаще производители всё-таки оставляют дублирующее механическое управление с целью свести риск к минимуму. Ну а это сильно снижает целесообразность использования steer-by-wire в целом, потому что часть преимуществ этой системы основана как раз на отсутствии любой механической связи колёс с рулём.

Наверное, это даже к лучшему: вряд ли бы у нас смогли одобрить автомобиль с управлением «по проводам». Не случайно этого не одобряют ни американцы, ни немцы. Хотя при этом напомним, что такое управление используется, например, в погрузчиках и иногда тестируется в беспилотных автомобилях, способных передвигаться только на низких скоростях по закрытым территориям.

Видно всё и даже чуть больше

Ещё раз откроем ПДД, а именно – четвёртый пункт приложения, в котором прописаны требования к обзорности транспортного средства. В нём сказано, что эксплуатация запрещена, если в машине «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла)». Тут снова возникает ряд вопросов.

Первый разжёван основательно: что делать с видеорегистратором, который принято вешать на лобовое стекло (не в багажник же его прятать)? Формально его устанавливать нельзя, потому что он как раз тот самый «дополнительный предмет», который ограничивает обзорность с места водителя. Но на самом деле инспектор не станет наказывать за регистратор, если он закреплён в подходящем месте. Например, за салонным зеркалом заднего вида. Там он никак не мешает обзору, а значит, и штрафовать не за что. Хотя при этом вполне можно получить штраф даже за ароматизатор, который болтается перед лицом на том же самом зеркале: в этом случае он обзору как раз мешает, и тут инспектор имеет полное право применить карательные санкции.

Как ни странно, встроенные видеорегистраторы в списке исключений не упоминаются, но и вопросов по этому части к ним нет – они обзору не мешают. К ним есть другие вопросы, но к этому мы вернёмся чуть ниже. А сейчас – немного парадокса.

Мы дожили до того времени, когда мешать обзору сможет само стекло! Буквально на днях Альфонсо Альбайса, главный дизайнер Nissan, заявил, что будущее – это не новые экраны и даже не экраны вообще, а один огромный экран, который одновременно является лобовым стеклом.

По его словам, всё это – следствие того, что людям постоянно требуется интересный контент, и экранов для его вывода уже недостаточно. Выход один: превратить в него всю поверхность лобового стекла. Осталось только каким-то образом интегрировать прозрачный дисплей из тонкой светодиодной панели прямо в стекло. При этом Альбайса признаёт, что главная сложность – это та самая безопасность, которой трудно добиться с экраном на весь «лобаш». И с законодательством, которое делать этого пока не позволяет.

На этом фоне Mercedes-Benz S-class W223 с его гипертрофированным проекционным комплексом, который на лобовом стекле рисует трёхмерные изображения дополненной реальности – просто ребячество. А рисует он до того здорово, что не всегда даже понятно, есть ли предмет на самом деле или это какая-то нарисованная чертовщина. Трёхмерные указатели навигации, не видимые ночью люди, дорисованные обочины – всё это очень красиво, но может сбивать с толку.

Получается парадоксальная ситуация: машина сама рисует себе на стекле всякую ерунду, но это вроде как законно (проекцию нельзя отнести к предметам). А вот ёлочка-«вонючка» на стекле – это нарушение. Обидно. И, кстати, такой проекцией Mercedes грешил не только в S-class, но и в концепте CLA. А Volkswagen – в прошлогоднем концепте Volkswagen ID GTI, так что будущее потихоньку наступает.

Не только мы

Как показывает практика, описанная выше, проблемы с легализацией новых опций есть не только в России – в некоторых других странах законодательство тоже не всегда поспевает за прогрессом. Один из примеров, цифровые фары Maybach, мы уже привели: с ними машину нельзя эксплуатировать в Америке. Но это ещё не всё.

Во многих европейских странах можно получить штраф даже за встроенный регистратор. Не из-за того, что он мешает обзору (как мы выяснили, за зеркалом он не мешает), а из-за того, что снимает людей без их согласия. Причём, например, в Австрии водителя за видеорегистратор не только накажут чрезвычайно чувствительным штрафом (сумма в случае повторного нарушения может доходить до 25 000 евро), но и не будут возражать против гражданского иска со стороны тех, кого успел снять водитель.

И хорошо, что даже китайцы не встраивают в автомобили антирадары – в отличие от регистраторов, которые они ставят почти во все свои машины. Антирадары запрещены практически во всех европейских странах, и штрафуют за них нещадно. Но есть и хорошая новость: до запрета навигации пока никто не додумался, так что если камеры обозначены на карте, вопросов нет – всё легально.

Упомянем ещё о парочке странных запретов, которые не относятся к конструкции автомобиля напрямую, но могут стать причиной получения штрафа. Может показаться странным, но в Греции согласно ПДД с собой нужно возить не только знак аварийной остановки и аптечку, но и набор запасных лампочек. А во Франции нельзя возить детей весом до 13 кг лицом вперёд, так что придётся заранее подумать, как правильно установить детское автокресло. Хотя скажу честно: не могу себе представить ситуацию, чтобы полицейские взвешивали детей. А на глаз точно определить вес ребёнка у него вряд ли получится (он же полицейский, а не педиатр со стажем).

Как бы там ни было, прогресс не стоит на месте, и нормативная база со временем тоже меняется. Вероятно, мы всё-таки сможем когда-то на законных основаниях смотреть в экран вместо лобового стекла, любоваться дорожными пейзажами исключительно через камеры и рисовать на фарах своего автомобиля смайлики. Остаётся только один вопрос: а нам это вообще надо?