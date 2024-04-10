Россияне чаще всего выбирают Kia с пробегом

В марте 2024 года жители России при выборе подержанного автомобиля чаще всего отдавали предпочтение бренду Kia. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование автомобильной экосистемы Pango Cars.

© Газета.ру

Так, на долю Kia пришлось 14,1% от всех продаж. Второе место занимают машины Hyundai (12,1%), третье — Lada (12%). Далее следуют Nissan и Renault (6,2% и 6% соответственно).

При этом самой продаваемой моделью на вторичном рынке, как и месяцем ранее, стала Hyundai Solaris. В тройку также вошли Kia Rio и Lada Vesta.

До этого стало известно, что в России на начало 2024 года насчитывалось 32,06 млн легковых машин, чей возраст превышает 10 лет.

Отмечается, что на долю машин, произведенных ранее 2014 года (больше 10 лет назад), приходится 69,2%. Соответственно оставшиеся 30,8% – это автомобили, которые имеют год выпуска начиная с 2014-го или позже (до 10 лет включительно).