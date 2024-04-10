Эксперт объяснил, какие китайские кроссоверы лучше покупать с полным приводом

Доля кроссоверов и внедорожников на рынке РФ превысила 70%. Ценят россияне и модификации 4x4. Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете", какие кроссоверы лучше покупать с полным приводом и почему.

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"Полноприводные кроссоверы становятся все более популярными среди покупателей на нашем рынке за счет своей универсальности, комфорта и высокой проходимости в сложных климатических условиях. Они успешно справляются со снегом, высокими сугробами, грязью и бездорожьем, устойчивы и хорошо управляемы при вождении по пересеченной местности, на скользких или неровных покрытиях. Если рассматривать линейку бренда Chery, то стоит назвать две модели: 7 Pro Max и 8 Pro Max. 7 Pro Max - это среднеразмерный кроссовер, бестселлер марки. Можно сказать, что это один из наиболее универсальных семейных автомобилей, с вместительным багажником, просторным салоном и большим количеством опций. 8 Pro Max - это флагман бренда, пользуется высокой популярностью. Модель оснащена широким функционалом и набором опций. Обе модели обладают отличной динамикой в сочетании с небольшим расходом топлива. Среди полноприводных кроссоверов марки Geely можно выбрать, например, Atlas Pro. Данная модель получила высокую популярность у покупателей благодаря выгодному сочетанию цены-качества и широкого набора опций. Отмечу еще такие популярные модели у покупателей, как купеобразный кроссовер Tugella, а также премиальный кроссовер Monjaro. Все перечисленные модели Geely оснащены полным приводом от компании Borg Warner. В Tugella и Monjaro используется японская 8-ми ступенчатая коробка передач фирмы Aisin, а также 2-х литровый двигатель компании Volvo. По бренду Jetour в продаже на данный момент представлен вместительный кроссовер Jetour T2. Среди преимуществ данной модели стоит назвать наличие большого количества электронных вспомогательных систем движения, в том числе по дорогам со сложным рельефом и в тяжелых погодных условиях. Богатая комплектация уже является традиционной. По марке GAC можно приобрести, например, полноразмерный вседорожник GS8 с двухлитровым бензиновым двигателем. Этот автомобиль оснащен максимальным количеством комфортных и технологичных опций. Если говорить о марке Changan, то среди моделей стоит назвать Uni-K - кроссовер с просторным салоном и яркой внешностью, а также CS95 - автомобиль с семиместным салоном с богатым набором опций", - отметил специалист.

Автоэксперт объяснил "РГ", какие кроссоверы лучше покупать с передним приводом.