Самым популярным внедорожником в РФ стала "Нива"

Эксперты "Авито Авто" проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в России за первый квартал 2024 года (исследование есть у "Российской газеты"). По данным платформы, продажи автомобилей с пробегом сегмента (SUV) в январе-марте текущего года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом увеличилась на 6,1% по сравнению с IV кварталом 2023 года и достигла 1 750 000 рублей.

© Борис Захаров

По итогам первых трех месяцев 2024 года сегмент SUV занял 23,5% от общего объема продаж на российском рынке автомобилей с пробегом. В октябре-декабре 2023 года этот показатель был на уровне 23,1%.

"Доля автомобилей с пробегом сегмента SUV стабильно растет. Наша страна имеет большую территорию с разнообразными ландшафтами и климатическими условиями, а кроссоверы и внедорожники обеспечивают хорошую проходимость и устойчивость на дорогах. Такие авто дают известную свободу в поездках на ближние и дальние расстояния, оставаясь актуальными и уместными и в городской среде. Среди регионов наибольшая доля продаж автомобилей с пробегом сегмента SUV приходится на Московскую область - 21,6% от общего объема реализации по РФ, а также Ленинградскую область (6,8%) и Краснодарский край (5,6%)", - комментирует Кирилл Вотяков, управляющий директор "Авито Авто".

Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в первом квартале 2024 года стал ВАЗ (Lada). На второй строчке оказалась Toyota, затем Hyundai, BMW и Nissan.

Среди моделей автомобилей с пробегом сегмента SUV самыми продаваемыми за первом квартал 2024 года стали ВАЗ (Lada) 4x4 ("Нива"), Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Также в этот топ вошли BMW X5, Nissan Qashqai, Renault Duster, Hyundai Creta и Hyundai Santa Fe.