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"Авито Авто": самым популярным внедорожником в РФ стала "Нива"

Эксперты "Авито Авто" проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в России за первый квартал 2024 года (исследование есть у "Российской газеты"). По данным платформы, продажи автомобилей с пробегом сегмента (SUV) в январе-марте текущего года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом увеличилась на 6,1% по сравнению с IV кварталом 2023 года и достигла 1 750 000 рублей.

Самым популярным внедорожником в РФ стала "Нива"
© Борис Захаров

По итогам первых трех месяцев 2024 года сегмент SUV занял 23,5% от общего объема продаж на российском рынке автомобилей с пробегом. В октябре-декабре 2023 года этот показатель был на уровне 23,1%.

"Доля автомобилей с пробегом сегмента SUV стабильно растет. Наша страна имеет большую территорию с разнообразными ландшафтами и климатическими условиями, а кроссоверы и внедорожники обеспечивают хорошую проходимость и устойчивость на дорогах. Такие авто дают известную свободу в поездках на ближние и дальние расстояния, оставаясь актуальными и уместными и в городской среде. Среди регионов наибольшая доля продаж автомобилей с пробегом сегмента SUV приходится на Московскую область - 21,6% от общего объема реализации по РФ, а также Ленинградскую область (6,8%) и Краснодарский край (5,6%)", - комментирует Кирилл Вотяков, управляющий директор "Авито Авто".

Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников в первом квартале 2024 года стал ВАЗ (Lada). На второй строчке оказалась Toyota, затем Hyundai, BMW и Nissan.

Среди моделей автомобилей с пробегом сегмента SUV самыми продаваемыми за первом квартал 2024 года стали ВАЗ (Lada) 4x4 ("Нива"), Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Также в этот топ вошли BMW X5, Nissan Qashqai, Renault Duster, Hyundai Creta и Hyundai Santa Fe.

Автоэксперт
Chevrolet Niva
Renault Duster
BMW X5
Volkswagen Tiguan
Nissan Qashqai
Kia Sportage
Hyundai Santa Fe
Toyota RAV4
Hyundai Creta
Renault
Nissan
Hyundai
Chevrolet
Kia
Toyota
BMW
Volkswagen
Lada
Hyundai