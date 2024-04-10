Эксперт объяснил, от чего зависят цены на шиномонтаж

С приходом весны российские автомобилисты начали задумываться о сезонной смене шин. Кто-то занимается переобувкой машины самостоятельно, но большая часть водителей отправляется в автосервисы, цены на которых могут заметно отличаться. Владелец одного из техцентров объяснил порталу Naavtotrasse, какие факторы влияют на окончательную стоимость работ.

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Так, финальные цены будут зависеть от класса автомобиля: для легковых машин, кроссоверов и коммерческих фургонов тарифы, как правило, разные. Помимо этого, на стоимость влияет тип покрышек и размер колёсных дисков.

Нередко цены отличаются в зависимости от региона или нормо-часа в конкретном населённом пункте.

«Важно помнить, что качественный шиномонтаж, который выполняют с применением профессионального оборудования, может повлиять на безопасность находящихся в авто людей, а также на износ резины. Это особенно важно, учитывая её стоимость в наше время», — подчеркнул владелец техцентров Fit Service Николай Погуляев.

Эксперт отметил, что качество работ в сервисе с профессиональным оборудованием, в том числе динамометрическими ключами, точным балансировочным оборудованием и пневматическими подъёмниками, значительно выше услуг «гаражных» мастерских.

Погуляев считает, что автомобилистам ни в коем случае не стоит экономить на шиномонтаже, так как качественная установка шин служит гарантией их долговечности и безопасности пассажиров.