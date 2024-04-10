Доля не застрахованных по ОСАГО водителей снизилась

Доля незастрахованных по ОСАГО водителей по итогам прошлого года снизилась, однако в некоторых регионах ситуация остается критической. Между тем не застрахованные по автогражданке водители доставляют большие проблемы добропорядочным автовладельцам, да и пешеходам. Ведь взыскать с них ущерб, причиненный автомобилю или здоровью, довольно проблематично.

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По экспертной оценке Российского союза автостраховщиков, доля не застрахованных по ОСАГО автовладельцев в целом в России по итогам 2023 года составила 8,3% против 9,6% годом ранее. При этом в Республике Ингушетия доля водителей без полисов составила 77,8%, в Чеченской Республике - 60,7%. Такая доля не застрахованных по "автогражданке" водителей в этих регионах ущемляет интересы добросовестных автовладельцев, приобретающих полисы: в случае аварии не по их вине им с большой вероятностью придется взыскивать ущерб с виновника ДТП в гражданском порядке, что долго, дорого и далеко не всегда заканчивается получением достаточной компенсации, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Он пояснил, что в 2023 году РСА проанализировал объем компенсационных выплат, выплаченных по ответственности незастрахованных причинителей вреда в ДТП за последние 5 лет, и оценил его долю в общем объеме страховых и компенсационных выплат, осуществленных в счет возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших.

При этом учитывались только те субъекты, в которых за анализируемый промежуток времени количество компенсационных выплат, выплаченных по ответственности незастрахованных причинителей вреда в ДТП, в среднем составило более 30 единиц в год. Полученные экспертные оценки показывают, что в целом по стране отмечается снижение доли не застрахованных по ОСАГО автовладельцев. Справедливость таких оценок подтверждает также и рост на 3% числа заключенных договоров ОСАГО по итогам 2023 года.

В ряде регионов долю автовладельцев без полисов ОСАГО можно назвать незначительной: так, в Республике Татарстан в 2023 году она оценена в 0,9%, в Самарской области - 1,6%, Москве - 1,8%.

В то же время в ряде регионов доля автовладельцев без ОСАГО огромна: помимо Республики Ингушетия и Чеченской Республики, по экспертной оценке, более трети всех автовладельцев не приобретают полисы ОСАГО в Республике Северная Осетия-Алания (38,5%) и Республике Дагестан (34,4%).

Нельзя также не отметить ситуацию в двух крупных регионах страны - Краснодарском крае и Ростовской области. Несмотря на то, что по формальным признакам оба субъекта не попадают в топ-10 по доле незастрахованных (по экспертным оценкам - 17,5% и 16,2% водителей без ОСАГО за период с 2019 по 2023 годы), эти значения носят весомый характер, учитывая, что оба субъекта входят в первую восьмерку по числу заключенных договоров ОСАГО по итогам 2023 года (1,7 млн и 1,1 млн).