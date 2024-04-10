В продаже появилась отреставрированная "Чайка" за 21 млн рублей

Как выяснила "Российская газета", на "Авито" продаётся ГАЗ-13 "Чайка", выпущенная в 1972 году. Одна из ключевых особенностей, указанных в объявлении, - автомобиль "прошёл полную модернизацию на стапелях спеццеха автозавода ГАЗ".

За 21 млн рублей предлагается легенда советского автопрома, доступная в своё время лишь избранным жителям Советского Союза. Заявленный пробег - 300 км.

Автомобиль оснащён 195-сильным двигателем объёмом 5,5 литра и автоматической коробкой передач. ГАЗ-13 стал знаковым автомобилем для Горьковского автозавода, так как именно на "Чайке" впервые появились четырёхкамерный карбюратор, гидроусилитель рулевого управления, вакуумный усилитель тормозов, электростеклоподъёмники, радиоприёмник с автопоиском и антенна с электроприводом.

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Выпуск 13-й "Чайки" осуществлялся с конца 50-х до апреля 1981 года.

Владельцев по ПТС - один, он же является продавцом автомобиля, который планирует выручить 21 000 000 рублей. Это не так много для "Чайки", если вспомнить ГАЗ-13 за 75 млн рублей, о котором "РГ" рассказывала ранее.