Acura готовит совершенно новую модель: что о ней известно

В компании анонсировали запуск модели ADX, запланированный на начало 2025 года. Из официального заявления следует, что новинка «расположится рядом c Integra» и позволит привлечь новую аудиторию молодых покупателей. ADX пополнит линейку вседорожников Acura, которая в настоящее время представлена моделями RDX, MDX и полностью электрическим ZDX.

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Acura намекает на связь ADX и Integra, так что можно предположить, что новая модель станет эдаким «приподнятым» вариантом американского лифтбека. Integra в ее нынешнем виде присутствует на рынке с 2022 года, она построена на базе Honda Civic одиннадцатого поколения и является единственным представителем сегмента премиум-лифтбеков в США. Под капотом у нее 1,5-литровый турбомотор мощностью 203 лошадиные силы.

За первый квартал 2024 года Acura реализовала 30 373 автомобиля, что на 9,2 процента меньше, чем за тот же период 2023-го. При этом март стал для компании лучшим месяцем текущего года — было продано 11 968 машин, включая 4380 экземпляров MDX и 4125 кроссоверов RDX. Integra в свою очередь разошлась в первый месяц весны в количестве 2541 штуки, а продажи TLX составили 922 экземпляра.

В августе 2023 года дебютировал самый мощный кроссовер в истории Acura — электрический вседорожник ZDX с 507-сильной установкой. Согласно стратегии развития японской марки, к 2040 году модельная линейка будет состоять исключительно из электромобилей. Будет ли электрическая модификация у анонсированного ADX, пока остается только гадать.