Под налог на роскошь попали машины дешевле 10 млн рублей

Недавно ведомство обновило список автомобилей, владельцы которых будут платить увеличенный транспортный налог. Перечень расширился до 517 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и от 15 млн рублей и выше. Однако в него попали машины, которые сейчас дилеры продают намного дешевле. Эксперты объяснили, по какой схеме автомобили в России становятся «роскошными», и не всегда это зависит от производителя.

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Гибрид Voyah Dream EVR в некоторых салонах стоит от 6,8 млн руб. Однако вне зависимости от стоимости покупки владельцы будут платить налог на роскошь, так как Минпромторг внёс автомобиль в список роскошных моделей. Налог на него составит чуть больше 220 тыс. рублей. Неразбериха с ценами коснулась электрических моделей Hongqi и Lixiang, а также внедорожника Jeep Grand Cherokee. Последний можно найти в салонах за 9 млн руб., а после всех скидок дилеры продают его за 8 млн руб.

Президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов объяснил, что Минпромторг старается защищать отечественного производителя, поэтому подобные налоги используются для того, чтобы стимулировать спрос на локализованную продукцию. Модели АвтоВАЗа находятся в бюджетном ценовом сегменте, и при повышении налога на роскошь подразумевается, что потребители будут выбирать отечественные бренды вместо западных конкурентов.

Ведомство составляет список, исходя из официальных прайс-листов, и не проверяет стоимость автомобиля на рынке ежедневно, это делается раз в год. В течение этого времени цены могут колебаться. Сейчас они снижаются, потому что рынок затоварен. Дилеры и производители вынуждены снижать цены и внедрять различные маркетинговые предложения.

Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов считает, что методика Минпромторга при составлении перечня роскошных автомобилей не отражает реалий рынка. По словам эксперта, иногда машины становятся «роскошными» из-за пошлин и сборов внутри страны, которые повышают цену автомобиля на 64−70%. «Однако в сегодняшних реалиях такая классификация все-таки не совсем справедлива», — прокомментировал эксперт.