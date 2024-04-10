Названы потенциальные конкуренты нового BMW M5 Touring

Официальное подтверждение того, что M5 Touring приедет в США дает повод задуматься о том, насколько плотная конкуренция в сегменте роскошных универсалов.

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Audi RS6 Avant

Самый очевидным конкурентом M5 Touring является Audi RS6 Avant. Этот универсал, как и M5 Touring, предлагает мощность твин-турбо V8 и спортивную внешность, выделяющую его из остального модельного ряда. Цены на эти два автомобиля примерно одинаковые. 621 лошадиная сила позволяет RS6 разгоняться от 0 до 100 км/ч за заявленные 3,3 секунды. Гибридный компонент M5 должен позволить ему обеспечить немного лучший показатель, по сравнению с Audi.

Mercedes-Benz AMG E-Class Estate

Хотя на данный момент у нас есть только подтверждение существования универсала E53 AMG, логика подсказывает, что полноценная модель E63 уже не за горами. В новом E63, вероятно, будет использоваться та же система "рядная шестерка + аккумулятор", что и в E53. Согласно предварительной информации, на подходе универсал AMG с двигателем V8, который может стать реальным конкурентом M5 Touring.

Поскольку оба автомобиля являются гибридными универсалами с двигателем V8, тогда успех в конкурентной борьбе будет зависеть от цены нового M5 Touring. Если Benz действительно вернет V8, расходы, связанные с ним, скорее всего, будут переложены на плечи потребителей. Это, безусловно, приведет к росту цен - ближе к стартовой стоимости M5 Touring (около 140 000 долларов).

Porsche Taycan Cross/Sport Turismo

Porsche полностью электрический и будет значительно дороже, чем M5 Touring, но все же это конкурент. Taycan Turbo S Cross Turismo разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 2,4 секунды благодаря 764 лошадиным силам и полному приводу. Поэтому логично, что Porsche может заинтересовать тех же самых обеспеченных любителей скорости, которых привлекает M5 Touring.

Модели Turbo и Turbo S начинаются от 181 800 евро, так что пока M5 Touring остается конкурентоспособным по отношению к цене RS6, конкуренция со стороны моделей Taycan, скорее всего, будет невелика. В США, в частности, не будет большого количества перекрестных покупок между Taycan Turismo и M5 Touring, поскольку Sport Turismo доступен только в одной комплектации (GTS).

BMW M3 Touring /ALPINA B3 Touring

Конкуренция с M5 Touring существует даже внутри самой марки. M3 Touring стартует по цене около 85 000 евро, а ALPINA B3 Touring - от 91 700 евро. Несмотря на то, что обе эти модели по своим техническим характеристикам и роскоши уступают M5 Touring, они являются популярными в своей линейке.