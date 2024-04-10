АвтоВАЗ не будет ставить вариатор на Lada Granta по техническим причинам

Ранее в СМИ появилась информация о планах АвтоВАЗа оснастить Lada Granta вариатором WLY CVT18 (как у Vesta). Директор продуктовых программ и проектов компании Олег Груненков назвал очевидную причину, почему этого не может быть в принципе.

В беседе с "Лада.онлайн" представитель завода обратил внимание на размеры подкапотного пространства и габариты бесступенчатой трансмиссии, отметив, что в случае с Vesta для того, что установить вариатор пришлось менять положение двигателя.

"В "Гранте" места меньше, и эта автоматическая трансмиссия, к сожалению, механически не устанавливается в её подкапотное пространство", - сказал Олег Груненков.

Ранее Груненков рассказал, почему у АвтоВАЗа нет собственной автоматической трансмиссии.

Накануне стартовали продажи Lada Granta с классическим гидроавтоматом Jatco, с которым семейство модели выпускалось в досанкционный период. Партия ограничена из-за количества доступных на складах АКП - выпустят до пяти тысяч авто.

Ранее "РГ" публиковала подробности о ценах и комплектациях двухпедальных Lada Granta.