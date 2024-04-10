Эксперт рассказал о возможных проблемах при смене зимней резины

Эксперты издания "За рулем" предупредили о проблемах при смене зимних колес на летние, которые могут возникнуть неожиданно, и поделились ценными советами по тому, как избежать некоторые из них.

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Первым делом нужно осмотреть колёса на наличие повреждений, остаток протектора (глубина должна быть не менее 1.6 мм), состояние колёсного вентиля (ниппеля), особенно, если давление упало ниже 1,5 бар. При необходимости или сомнениях лучше сдать колёса на сервис.

Перед тем, как поддомкратить авто, нужно осмотреть площадку под инструмент. Если машина старая, то лучше подложить между порогом и домкратом доску для распределения давления по большей площади. Также следует применять упор из доски в случае, если домкрат заклинило на опускание: её подкладывают под другой домкрат опять же для снижения риска повреждения порога, что позволит поднять машину выше и извлечь сломанный инструмент.

В связи с этим совет: использовать качественные домкраты, подходящие по характеристикам. Мало приятного, если машина "упадёт" на диск или на барабан и тем более на руку или ногу.

Эксперты напомнили, что ослабить крепления колёс необходимо до того, как автомобиль будет поднят, и начинать нужно с секреток. Если не отворачиваются, то аккуратно создать ударно-вибрационное воздействие при помощи молотка или небольшой кувалды. Если и это не помогло, то можно попробовать использовать экстракторы или горелку.

Также можно "нарваться" уже при установке колёс - при затягивании болтов. Если авто не новый, то металл мог "устать" и даже при адекватном усилии способен сорвётся резьба или обломится шпилька. Рекомендовано применение динамометрического ключа, который позволит провести затяжку с оптимальным моментом - для большинства авто он составляет 100-110 Нм.

При снятом колесе можно визуально оценить состояние ходовой и тормозных механизмов.

"Неплохо покачать тормозной суппорт - он должен едва заметно шевелиться, что говорит о том, что поршни и направляющие пальцы не утратили подвижность", - советуют эксперты.

Самое обидное, если после проведения всех процедур во время поездки обнаруживается дисбаланс. По-хорошему балансировку нужно проводить перед каждой сменой колёс, но для экономии средств можно прибегнуть к подписи колёс, чтобы стоявшее сзади в прошлом сезоне не оказалось спереди.

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