$92.75+0.17100.75+0.52
Войти в почту

Екатеринбургский лихач накопил столько штрафов, что лишился BMW

Екатеринбуржец, накопивший 119 штрафов ГИБДД, лишился автомобиля BMW Х5. Об этом сообщает служба судебных приставов по Свердловской области.

Водитель из Екатеринбурга накопил столько штрафов, что лишился BMW
© РИА "ФедералПресс"
«Оплачивать 129-тысячную задолженность гражданин не торопился, поэтому к каждому штрафу добавился исполнительский сбор, который в соответствии с законодательством составляет 7 % от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. Таким образом, из-за несвоевременной оплаты сбор составил 56 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Принадлежащую ему иномарку мужчина прятал от приставов. Были объявлены розыскные мероприятия, в ходе которых BMW обнаружили в одном из дворов микрорайона ВИЗ. Автомобиль был арестован и изъят. Приставы дали должнику срок выплатить вышеуказанную сумму. Если этого не произойдет, BMW Х5 передадут в Росимущество для продажи на аукционе.