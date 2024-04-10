Водитель из Екатеринбурга накопил столько штрафов, что лишился BMW

Екатеринбуржец, накопивший 119 штрафов ГИБДД, лишился автомобиля BMW Х5. Об этом сообщает служба судебных приставов по Свердловской области.

«Оплачивать 129-тысячную задолженность гражданин не торопился, поэтому к каждому штрафу добавился исполнительский сбор, который в соответствии с законодательством составляет 7 % от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. Таким образом, из-за несвоевременной оплаты сбор составил 56 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Принадлежащую ему иномарку мужчина прятал от приставов. Были объявлены розыскные мероприятия, в ходе которых BMW обнаружили в одном из дворов микрорайона ВИЗ. Автомобиль был арестован и изъят. Приставы дали должнику срок выплатить вышеуказанную сумму. Если этого не произойдет, BMW Х5 передадут в Росимущество для продажи на аукционе.