В 2024 году в России может быть продано до 1,5 млн новых автомобилей

В России по итогам 2024 года может быть продано 1,5 млн автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на генерального директора пермской автомобильной компании Verra Motors Анну Бояршинову.

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«В начале года по базовому сценарию прогнозировали, что рынок будет порядка 1,3 млн штук, но я считаю, что мы уже идем на 1,5 млн новых автомобилей. По моей оценке, это уже как базовый сценарий», — рассказала Анна Бояршинова в ходе пресс-конференции «Автомаркетолог» Олега Мосеева.

По данным «Автостата», объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2023 года составил около 1,05 млн единиц, что более чем на 65% выше, чем в 2022 году, когда было продано 626 тыс. автомобилей.