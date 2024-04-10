Эксперты считают, что рынок электрокаров в РФ резко вырастет

В ближайшие 10 лет в России количество новых электрокаров может вырасти минимум в девять раз. Таким прогнозом с Forbеs поделился директор практики «Машиностроение и технологии» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Тиняев.

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Он подчеркнул, что наиболее вероятен базовый сценарий развития, согласно которому за следующие 10 лет рынок электромобилей в РФ вырастет в 16 раз, а продажи достигнут порядка 318 тыс. новых электрокаров.

«Основными причинами такого существенного роста рынка электрокаров в будущем станет ряд факторов: государственная поддержка и включение электротранспорта в программы льготного автокредитования и лизинга, развитие технологий, которые повлияют на автономность и стоимость электромобилей, а также развитие электрозарядной инфраструктуры», – подчеркивает топ-менеджер.

В случае оптимистичного сценария рынок электромобилей к 2033 году вырастет в 19 раз, а совокупное количество проданных электрокаров достигнет 386 тыс. штук.

Рассуждая о гипотетических рисках развития отрасли, Тиняев допустил, что ими могут стать возможные экспортные ограничения со стороны Китая и других ведущих игроков рынка. Общий парк электромобилей в РФ, включая легковые, грузовые, новые и с пробегом, к 2033 году может достичь от 909 тыс. до 2,2 млн штук в оптимистичном прогнозе.