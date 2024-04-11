У ГИБДД и суда разошлись мнения насчет приема за рулем лекарств, влияющих на вождение

Водителя в Воронежской области наказали за управление в нетрезвом виде. Но Верховный суд посчитал, что доказательств недостаточно. Дело в том, что водитель принял валокордин перед поездкой. Этот медицинский препарат содержит в своем составе фенобарбитал, который входит в список психотропных веществ. Он, кстати, содержится и в корвалоле - столь популярном среди сердечников. И все такие водители имеют высокие шансы сесть на скамью подсудимых. Но в итоге права водителю вернули. Правда, после полутора лет доказывания в судах своей невиновности.

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Итак, водителя задержали в Воронежской области. Инспекторам показалось, что он неадекватен. Они прямо так в протоколе и написали: "Поведение, не соответствующее обстановке". Но о том, какое поведение водителю какой обстановке соответствует, а какое - нет, в правилах не прописано.

В общем, водителя проверили на алкоголь на месте. Но вот беда: прибор отказался работать.

Тогда водителя направили на медосвидетельствование. И тут снова вышел конфуз. Его выдох замерили, как положено. Но прибором, которым проводить такие измерения нельзя

Он уже вычеркнут из списка допущенных к таким проверкам инструментов. Кроме того, этот прибор не имеет функции распечатки. А это важно, потому что чек - доказательство. Однако нижестоящие суды вообще не обратили внимание на этот факт. И только в Верховном суде дело пошло. Как говорится в его решении:

"Судья кассационного суда вовсе устранился от проверки и оценки доводов лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и его защитника".

Впрочем, как оказалось, ликовать водителю было рано. Именно на той несостыковке, за которую зацепился Верховный суд, дело удалось раскрутить в другую сторону. Да, употребление алкоголя - не доказано. Все материалы об этом свидетельствуют. Однако есть одно "но". Употребление такого лекарства, как валокордин. О том, что он его употреблял по назначению врача, пострадавший заявлял регулярно.

Беда же в том, что этот препарат содержит в своем составе барбитураты. А это - наркотики. И выводятся они из организма довольно долго. Их также содержит такое популярное у россиян лекарство, как корвалол. В общем, сердечникам с их медикаментами на дороги лучше не выезжать. А суды именно эту историю не проверяли.

Для начала должен появиться закон, запрещающий принимать за рулем лекарства, влияющие на вождение, а также перечень таких препаратов

Но тут сработал другой принцип. Дело в том, что ранее Конституционный суд попросту запретил привлекать к ответственности водителей, если они не употребляли наркотики и алкоголь. А что касается лекарственных препаратов, то для начала должен появиться закон, запрещающий принимать их за рулем. Если они влияют на вождение. Нужно установить перечень таких препаратов. Это, кстати, не очень простая задача, но минздрав с ней справится, если получит такое поручение.

Наша история, конечно, - спорный случай. Барбитураты в крови есть, препарат назначен врачом. Дозу никто не превышал. Однако это решение Верховного суда послужило поводом для отмены наказания. Мировой суд пересмотрел решение и отменил административное наказание. На том основании, что прибор был некорректен.

Да, человек уже отходил пешком полтора года. Но теперь он реабилитирован полностью. То есть, в случае, если его еще раз поймают, якобы, за управление в нетрезвом виде, ему уголовная статья грозить уже не будет. Да, за повторное управление в нетрезвом виде у нас наступает уголовная ответсвенность, которая, кстати, предусматривает конфискацию транспортного средства.

Что касается употребления тех или иных веществ, то стоит дождаться поправок в законодательство, если таковые будут.Но хотелось бы, чтобы о лекарствах, которые запрещенно принимать за рулем, предупреждали прямо в аптеке. Для этого достаточно предусмотреть соответсвующую маркировку медикаментов. Пока такой законопроект Госдума отклонила.