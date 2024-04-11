Alfa Romeo Milano: крутой дизайн и полноприводная гибридная версия Q4

Итальянская марка Alfa Romeo, принадлежащая корпорации Stellantis, представила свою новую младшую модель — субкомпактный кроссовер Milano, он предложен с электрическими и гибридными силовыми установками на выбор.

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Alfa Romeo Milano — самый крутой на данный момент отпрыск французской модульной платформы CMP (Common Modular Platform), к которой наконец-то «прикрутили» полный привод. Имя Milano для Альфы не новое: в 80-х годах прошлого века его носила североамериканская версия седана Alfa Romeo 75. Габаритная длина кроссовера Milano — 4,17 м, ширина — 1,78 м, высота — 1,5 м, колёсная база —2,56 м.

Ещё в январе на стадии анонса стало известно о том, что к доводке шасси Milano разработчики и испытатели Alfa Romeo подошли особенно тщательно — мол, фанаты будут визжать от восторга.

У Milano будут две электрические версии: младшая Elettrica имеет единственный электромотор на передней оси мощностью 154 л.с. и батарею ёмкостью 54 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 410 км пробега по циклу WLTP.

Старшая электрическая версия называется Elettrica Veloce и позиционируется как спортивная: мощность электромотора здесь увеличена до 240 л.с., между передними колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen, дорожный просвет уменьшен на 25 мм, в подвеске используются более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, на передней оси установлены мощные дисковые тормоза диаметром 380 мм с четырёхпоршневыми суппортами, а рулевое управление — одно из самых острых в классе, с передаточным отношением 14,6. Динамические характеристики пока не опубликованы.

Чисто «углеводородных» версий у Milano не будет, петролхедам адресована гибридная версия Ibrida в сочетании с передним либо полным приводом. Силовая установка Ibrida нам хорошо знакома по другим младшим моделям Stellantis — например, по гибридному хэтчбеку Opel Corsa. Роль ДВС здесь исполняет 1,2-литровая бензиновая «турботройка» PureTech третьего поколения мощностью 136 л.с. К ДВС пристыкована гибридная автоматическая 6-ступенчатая коробка передач e-DCS6 с двумя сцеплениями, в её корпус интегрирован 48-вольтовый электромотор мощностью 28,5 л.с. Буферная литий-ионная батарея расположена под сиденьем водителя, заряжать от внешнего источника её нельзя, но достаточно большая ёмкость этой батареи позволяет автомобилю ездить непродолжительное время исключительно на электротяге.

Полноприводная версия Ibrida Q4 устроена так же, как переднеприводная, только дополнена вторым 28,5-сильным электромотором на задней оси. Задний электромотор в основном выступает как вспомогательный и включается в работу по команде электроники, когда это необходимо (например, при резком старте или пробуксовке передних колёс), но на скорости до 30 км/ч можно активировать принудительный постоянный полный привод. Понятно, что на спортивную динамику со 136-сильным бензиновым мотором рассчитывать не приходится, зато в быту и на скользких дорогах версия Ibrida Q4 будет весьма практичной.

Дизайн Alfa Romeo Milano можете оценить по фотографиям: первые отзывы в Сети говорят о том, что в плане эстетики новинка удалась. Для кроссовера предусмотрены два варианта дизайна фирменного щита на передке — Leggenda (традиционная мелкая сетка и старомодная надпись Alfa Romeo на ней) и Progresso (логотип Alfa Romeo здесь как бы увеличен, за ним находится крупноячеистая сетка). Максимальный размер колёс — 20 дюймов.

Салон Milano тоже вряд ли разочарует поклонников Alfa Romeo: приборный 10,25-дюймовый экран здесь стилизован под два фирменных колодца и может показывать стрелочные циферблаты. Мультимедийный 10,25-дюймовый экран с вживлённым в него искусственным интеллектом ChatGPT развёрнут к водителю и создаёт ощущение кокпита. Боковые воздуховоды на передней панели имеют традиционную для Alfa Romeo круглую форму. Передние спортивные сиденья Sabelt с интегральными подголовниками и мощной боковой поддержкой не стыдно было бы установить и в суперкар. Электрические версии имеют основной багажник объёмом 400 л и небольшой багажник спереди (объём не указан), где удобно хранить зарядный кабель. Оснащение обещано богатое, вплоть до автопилота второго уровня по классификации SAE.

Заказы на Alfa Romeo Milano в дебютном исполнении Speciale уже принимаются: передеприводная гибридная версия Ibrida стоит от 29 900 евро, младшая электрическая версия Elettrica — от 39 900 евро. Версии Ibrida Q4 и Elettrica Veloce появятся в продаже позже в этом году. Производиться Alfa Romeo Milano будет на заводе Stellantis в польском городе Тыхы, здесь же производятся соплатформенные кроссоверы конвейера Fiat 600 и Jeep Avenger. В корпорации Stellantis рассчитывают, что начиная со следующего года на кроссовер Milano будет приходиться около 40% ежегодного объёма продаж Alfa Romeo и что он станет для марки главным драйвером роста на европейском рынке.