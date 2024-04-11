Обновленный Mercedes-Benz EQS: старомодный передок и более емкая батарея

Компания Mercedes-Benz решила обновить флагманский электрический лифтбек EQS ровно через три года после его дебюта, так как продажи оставляют желать лучшего. Любопытно, что исправленный дизайн и новая батарея не привели к подорожанию EQS, потому что он и до рестайлинга стоил слишком дорого.

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Незавидное рыночное положение Mercedes-Benz EQS мы освещали на прошлой неделе в свете появления информации о том, что у этой модели будет второе поколение — оно ожидается в 2028 году и, скорее всего, сменит имя. Второе поколение будет совсем не похожим на первое: на смену рыбообразному дизайну, который решительно отторгла консервативная публика, придёт модель с более традиционным, вертикально ориентированным дизайном, ну а «первому» EQS нужно как-то дотянуть до 2028 года.

Мировую премьеру Mercedes-Benz EQS с заводским индексом V297 справил в апреле 2021 года, его предтечей стал концепт Mercedes-Benz Vision EQS образца 2019 года. Концепт, кстати, публика приняла тепло, однако серийный электромобиль получился куда менее изящным и более грузным: изменились пропорции, толще стали стойки кузова, уменьшились колёса — в общем, всё как обычно, редкий концепт доходит до конвейера в первозданном виде.

EQS продаётся гораздо хуже, чем ожидали рыночные аналитики Mercedes-Benz: например в США в прошлом году он разошёлся тиражом 6688 шт., что на 11% меньше продаж в 2022 году (данные компании-производителя). В Европе продажи EQS в прошлом году просели сразу на 46% до 3708 шт. (данные JATO Dynamics).

Разумеется, своё влияние оказало глобальное замедление спроса на электромобили, но положение Mercedes-Benz EQS усугубили специфический дизайн и неудобная сенсорная эргономика — именно на этой модели дебютировало гигантское монолитное табло MBUX Hyperscreen во всю ширину передней панели. Портит репутацию электрического флагмана и рекордное падение цены на вторичном рынке: половину своей стоимости EQS теряет уже в первый год эксплуатации. В общем, неудивительно, что руководство Mercedes-Benz решило не повышать стартовую цену на EQS, в Германии он сейчас стоит от 109 551 евро.

Рестайлинг у Mercedes-Benz EQS вышел довольно скромным и весь сконцентрирован на передке: по «многочисленным просьбам трудящихся» точечный орнамент на глухой панели между фарам уступил место нарисованной решётке с тремя горизонтальными планками и одной вертикальной, анфас EQS теперь напоминает классические Мерседесы. Большая эмблема Mercedes-Benz с панели между фарами исчезла, зато над ней появился классический «прицел» с трёхлучевой звездой — не аэродинамично, зато статусно.

Для салона EQS теперь доступен пакет Rear Comfort Package Plus, повышающий уровень комфорта во втором ряду, в него входят выдвижные подпорки для ног задних пассажиров и увеличенные диапазоны регулировок кресел, чтобы пассажиры могли занять полулежачее положение. За доплату вдобавок предлагаются расширенный обогрев сидений (тепло поступает в район шеи и плеч), регулировка глубины посадки с помощью пневмокамер и подсветка спинок передних кресел. А особо жадным до роскоши клиентам адресовано специальное исполнение Manufaktur Selection с эксклюзивными цветами, эксклюзивным дизайном 21-дюймовых колёсных дисков и эксклюзивной отделкой салона.

Главное техническое новшество — новая батарея: ёмкость увеличилась с 108,4 до 118 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP вырос с 635-717 км до 683–822 км в зависимости от модификации. Допустимая масса буксируемого прицепа у двухмоторных полноприводных версий выросла с 750 до 1700 кг.

В следующем году EQS, если верить инсайдерам, переедет с 400-вольтовой на 800-вольтовую электрическую архитектуру и получит электромоторы собственного производства Mercedes-Benz вместо нынешних от Valeo.

В продаже рестайлинговый Mercedes-Benz EQS появится 25 апреля после его живой премьеры на Пекинском автосалоне. Между тем главной премьерой Mercedes-Benz в Пекине будет не обновлённый EQS, а электрическая версия внедорожника G-класса.

Марка Mercedes-Benz сейчас теряет позиции в Китае и пока не знает, как это исправить. В первом квартале этого года в Китае, по данным самой компании, продано 168 900 легковых автомобилей Mercedes-Benz, что на 12% меньше продаж в январе-марте 2023 года. Глобальные продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz за тот же период сократились на 8% до 463 000 шт., из них электромобили составили 47 500 шт. (-8%).