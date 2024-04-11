В электромобиле Xiaomi SU7 нашли «режим суперэнергосбережения»

Новый электромобиль Xiaomi SU7 может похвастаться не только стильным дизайном и передовыми технологиями, но и практичным «режимом суперэнергосбережения».

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В этом режиме, активируемом при прогнозируемом запасе хода менее 50 км, ряд функций автомобиля ограничивается, позволяя значительно увеличить расстояние, которое он может проехать.

Какие функции ограничиваются?

Максимальная скорость: ограничивается до 90 км/ч. Динамика: система переходит в режим экономичной езды, с более плавным набором скорости. Климат-контроль: мощность и производительность кондиционера снижаются. Обогрев: отключается обогрев руля, сидений и зеркал заднего вида.

Режим автоматически активируется, когда прогнозируемый запас хода падает ниже 50 км. Но можно сделать это вручную. Для этого достаточно войти в меню настроек на центральном дисплее.