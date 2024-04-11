В России резко выросло число ДТП с китайскими авто

В России количество дорожно-транспортных происшествий с участием китайских автомобилей увеличилось почти на 50%. Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», предоставленном «Газете.Ru».

© РИА Новости

«По итогам I квартала 2024 года число дорожных аварий с участием китайских автомобилей выросло на 48%. Такая тенденция объясняется ростом их востребованности среди россиян. Лидерами по аварийности стали: Chery (26%), Haval (19%), Geely (16%), Lifan (7%) и FAW (6%)», — говорится в сообщении ВСК.

По данным страховщика, самыми аварийными моделями китайских автомобилей с начала года стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Haval F7 и Geely Coolray.

Россияне пересаживаются на китайские автомобили: стоят дорого

Самыми дорогими в восстановлении являются модели GAC. На ремонт потребуется 152 тыс. рублей. На втором месте Haima — 124 тыс. рублей. Третье место занимает Hafei: на ремонт придется потратить 123 тыс. рублей. Далее следуют электрокары BYD (120 тыс. рублей), Zotye (91 тыс. рублей) и FAW (85 тыс. рублей).

Дешевле всего восстановить автомобили Dongfeng (DFM) (58 тыс. рублей), JAC (59 тыс. рублей), Tank (59 тыс. рублей) и Kaiyi (60 тыс. рублей).