Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 20%

В марте 2024 года в России выросли продажи автомобилей с пробегом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Открытие Авто». Объем рынка оказался примерно на 20% больше регистраций февраля, составив 543,2 тыс. автомобилей.

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«В первую десятку самых популярных моделей входят пять машин АвтоВАЗа: «семерка» 2107, Granta 2190, Samara 2114, Niva 2121, Priora 2170. Всего по Lada было зафиксировано 132,5 тыс. сделок — на 17% больше, чем в феврале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в России зарегистрировано порядка 12,5 млн автомобилей Lada. Многие из них периодически меняют владельцев.

До этого в марте россияне купили в два раза больше новых люксовых автомобилей по сравнению с прошлым годом (68 экземпляров против 34).

Список самых востребованных люксовых моделей возглавил кроссовер Lamborghini Urus (21 экземпляр). Также итальянский автобренд занял первое место по количеству проданных автомобилей — каждая третья (22 экз.) реализованная в марте люксовая машина относилась к этой марке. Вторую и третью строчку заняли бренды Rolls-Royce и Bentley (21 и 19 экземпляров соответственно). Самыми популярными моделями марок оказались Rolls-Royce Cullinan (14 экз.) и Bentley Continental GT (10 экз.). Эти три бренда заняли более 90% российского рынка новых люксовых авто.