Lada Vesta стала дороже на сотни тысяч

В ходе регулярного мониторинга цен выяснилось, что базовые цены на популярную модель увеличились, в зависимости от версии, на 17,7–23,3% или на 220–342 тыс. рублей. Ранее представители тольяттинского автогиганта отрицали возможность пересмотра стоимости продукции как минимум до мая.

На подорожание модели Lada Vesta обратило внимание издание «Автоновости дня».

В ходе мониторинга цен выяснилось, что стоимость автомобиля выросла на 220–342 тыс. рублей в зависимости от версии. Правда, речь в данном случае идёт не о поднятии цен: производитель перестал отгружать машины в базовой комплектации Comfort с 1,6-литровым 90-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой», что автоматически привело к увеличению начальной цены.

С учётом отсутствия в продаже Lada Vesta в комплектации Comfort минимальная стоимость автомобиля выросла на 17,74% – до 1 459 900 рублей. Универсал Vesta SW прибавил ещё больше – плюс 23,31% (до 1 639 900 рублей), а кросс-универсал SW Cross – 22,62% (1 853 900 рублей).

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Седан в комплектации Comfort со 106-сильным мотором стал дешевле на 50 тыс. рублей. Прежде автомобиль предлагался за 1 509 900 рублей. На данную версию предоставляется дополнительная скидка в 20 тыс. рублей, но условия её предоставления не раскрываются.

У новой базовой модификации Lada Vesta в кузове седан изменилось наполнение. Автомобиль лишился подушек безопасности водителя и переднего пассажира, но получил сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Машина соответствует экостандартам «Евро-5» и имеет подсказчик выбора передач на приборной панели.

В базе теперь Lada Vesta доступна с 1,6-литровым 106-сильным двигателем. В версиях Sportline его мощность составляет 118 л. с.

Ранее, напомним, стало известно, что АвтоВАЗ оставит Lada Granta без китайского вариатора. В моторном отсеке нет места для агрегата.