Эксперт объяснил, как избавить авто от скрипа тормозов

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал "Российской газете", как избавиться от скрипа и свиста в тормоза.

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"Если автовладелец замечает совсем незначительный шум или скрип колодок при торможении, то, вероятно, это не проблема. Большинство производителей тормозных колодок указывают, что такой звук не является признаком неисправности, скрип вполне нормально слышать.

Однако более ощутимые звуки при торможении могут говорить о неправильном обслуживании элементов тормозной системы. Самая распространенная ошибка, когда колодки меняются без осмотра тормозных дисков. При этом на них могут быть полосы, бурты, то есть очевидно, что диски изнашиваются неравномерно. Поэтому менять колодки без полноценной диагностики тормозной системы - неверный подход.

Вторая частая ошибка, которая приводит к неисправностям системы и посторонним звукам - неправильно подобранные колодки и диски. Чаще всего производители запчастей рекомендуют устанавливать диски и колодки одного производителя. В таком случае эти детали будут работать наиболее эффективно.

Но иногда автовладельцы делают выбор в пользу дешевых колодок. Часто у них низкокачественный состав, и скрип будет естественным следствием эксплуатации дешевого товара. Поэтому экономия на таких важных "расходниках", как колодки, может привести к дискомфорту во время движения. Водители будут слышать скрипы, шумы, писки.

Еще одна частая причина появления неприятных звуков, когда колодка полноценно не отходит от тормозного диска. Между деталями должен быть небольшой зазор для прохождения воздуха, чтобы система охлаждалась. Если этого не происходит, нагрев приводит к характерному писку при торможении.

Следующая причина звуков - некорректно установленные колодки. Иногда при замене детали посадочные места не очищают, и колодка зажата, движение происходит туго. Она не отходит от диска, из-за трения появляется звук.

Кроме того, в некоторых тормозных системах установлены специальные пружинки, которые помогают отводить колодку от диска на конкретное минимальное расстояние. Эти пружинки могут теряться, могут неправильно устанавливаться или меняться.

Чтобы выяснить точную причину посторонних звуков, рекомендую оперативно записаться на диагностику системы в качественный автосервис. В зависимости от причины автомеханик подберет оптимальное решение проблемы", - отметил специалист.

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