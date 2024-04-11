Названы неубиваемые американские двигатели

Среди американских двигателей, устанавливаемых на пикапы, попадаются невероятно надежные экземпляры, способные проехать более 500 000 миль (805 тыс. км). Что это за моторы, рассказали авторы портала HotCars, назвавшие их не иначе как «неубиваемые».

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Первое место в рейтинге занял 4,3-литровый двигатель Chevrolet Vortec V6, впервые представленный в 1985 году и выпускавшийся вплоть до 2014 года. Этот мотор выдавал от 130 до 280 л.с. и устанавливался на пикапы Chevrolet и GMC вроде Silverado и Siera. По сей день его считают одним из самых лучших, самых надежных и самых универсальных шестицилиндровых моторов GM.

На втором месте расположился 3,0-литровый Chrysler EcoDiesel мощностью от 240 до 260 «лошадей». Этот шестицилиндровый V-образный «дизель» выпускается с 2011 года и установлен под капотом Ram 1500, Chrysler 300 и Jeep Grand Cherokee.

Замыкает тройку лидеров двигатель Ford Modular V8 объемом от 4,6 до 5,8 литра и мощностью от 190 до 806 л.с. Он выпускается с 1990 года по настоящее время и более чем за 30 лет «прописался» в таких моделях, как Ford F-150 и F-750 Super Duty.

Самые надежные американские двигатели для пикапов