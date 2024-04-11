Названы три обязательных проверки авто, которые можно сделать бесплатно

Во время самостоятельной смены зимних шин на летние можно осмотреть кузов автомобиля, подвеску и сами колеса на предмет повреждений. Об этом сообщает журнал «За рулем».

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«Прежде чем орудовать домкратом, убедитесь в том, что порог машины и поддомкратники не подъедены коррозией. Тревожным звоночком может послужить похрустывание, сопровождающее отрыв колеса от земли. В такой ситуации лучше прекратить подъем и поискать подходящую доску, которая поможет снизить давление пятки домкрата на гнилой кузов», — говорится в сообщении.

Вывешенное колесо после толчка должно совершить несколько оборотов. При этом от него не должно исходить никаких звуков. Так, хруст может говорить об изношенности подшипника. Это в свою очередь рано или поздно приведет к его заклиниванию.

Если колесо плохо вращается, проблемы в изношенных поршнях в тормозных цилиндрах. Также необходимо обратить внимание на то, сохранил ли подвижность суппорт, а также нет ли течей тормозной жидкости. Стоит обратить внимание на стояние тормозных шлангов и резиновых пыльников.

Кроме того, при установке колес, надо понять, используются ли у вас на колесах центровочные кольца.

«Не установить их – еще полбеды, а вот закрепить колесо на оставшееся с зимних колес кольцо, когда оно летним не нужно – смертельно опасно. Крепеж-то притянет диск к ступице, но соединение разболтается, и вы можете «охрометь»», — пояснили в «За рулем».

До этого стало известно, что автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.