Названы пять лучших сервисов для проверки штрафов ГИБДД

Эксперты интернет-портала «Сравни.ру» перечислили пять лучших сервисов для проверки штрафов ГИБДД и напомнили, почему не стоит тянуть с оплатой задолженностей. В топ сервисов попал и «Автокод».

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Специалисты рассказали, что штрафы могут быть назначены:

дорожным инспектором – он выдает бумажное постановление лично, сразу на месте нарушения;

автокамерой – в этом случае постановление приходит по почте, в нем содержатся снимки с камеры и координаты места, где были нарушены правила.

Часть штрафных постановлений допускается оплатить со льготой 50% в течение 20 суток. Но, как утверждают эксперты, часто эта скидка сгорает, так как водители не следят за выписанными санкциями и упускают льготный период.

Чтобы успеть воспользоваться скидкой, эксперты советуют вовремя проверять штрафы. Это можно сделать с помощью онлайн-сервисов:

«Госуслуги». Портал показывает информацию о штрафах, если заполнены сведения об автомобиле: номер свидетельства ТС и его номерные знаки. Также можно ввести данные о марке и модели авто. Узнать о штрафах и оплатить их можно на вкладке «Платежи».

Официальный сайт автоинспекции. Информацию о задолженностях можно посмотреть в разделе «Проверить штрафы». Сервис проводит проверку штрафов по номеру транспортного средства или СТС.

«Автокод Штрафы». Здесь возможна проверка штрафов ГИБДД по гос номеру, СТС, прав и постановлению. Для этого следует перейти в пункт «Сервисы» на главной странице сайте и выбрать подраздел «Штрафы».

Банковские приложения. Некоторые банки дают возможность погасить задолженность по штрафам в их мобильном приложении. К примеру, такую функцию можно найти у «Сбера», «Альфа» и «Тинькофф-банка». Опция расположена в одном месте с платежами и переводами. Штрафы проверяются по ГРЗ и номеру свидетельства ТС.

Портал mos.ru. Чтобы узнать о нарушениях, зайдите в пункт «Услуги», далее – в «Транспорт». В разделе «Штрафы и эвакуация» будет строчка «Поиск и оплата штрафов». Там и отобразятся сведения о взысканиях, если ввести номер СТС, в/у или постановления (УИН). Проверка и оплата штрафов таким способом доступна только жителям столицы.