Эксперт перечислил признаки неисправности рулевого механизма

О признаках неисправной работы рулевого механизма рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

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Эксперт отметил, что неисправности могут проявиться в затрудненном повороте рулевого колеса во время движения, наличии люфта в рулевой колонке и появлении непривычных звуков при движении, таких как стуки. Кроме того, он уточнил, что при проблемах с гидроусилителем обычно загорается соответствующий индикатор на панели приборов.

Специалист также отметил, что активное и неосторожное вождение по неровностям может значительно сократить срок службы рулевого механизма, ухудшить его функциональность и привести к поломкам. Чем тяжелее бездорожье, тем быстрее возникнут проблемы.

Любые изменения в работе рулевого управления, такие как необычные звуки, вибрация или сложности при повороте, следует рассматривать как сигнал к обращению к специалистам для диагностики и ремонта.