Chery заработала на российском рынке 556 млрд рублей

В 2023 года выручка российского дистрибьютора китайского автоконцерна Chery (АО "Чери Автомобили Рус") составила рекордные для рынка 556 млрд рублей. Это в 3,8 раза больше показателей 2022 года.

Как уточняет "Интерфакс", годовая чистая прибыль компании увеличилась на 16,5% - до 34,7 млрд рублей. Выручка непосредственно от продажи автомобилей выросла в 3,8 раза и составила 538,6 млрд рублей. 16,2 млрд рублей компания заработала на запчастях (рост в 3,7 раза).

Прежде самые большие обороты на рынке были зафиксированы у автопроизводителей, имеющих в России свои заводы. Так, в 2021 году показатели Volkswagen составили 354,8 млрд рублей, Toyota - 332 млрд. Оборот АвтоВАЗа два года назад также был рекордным для компании - 301,2 млрд рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что Chery приняла решение сократить линейку кроссоверов Tiggo в России.