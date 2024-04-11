Автоэксперт рассказал, как выбрать подержанный минивэн Suzuki Ertiga

Минивэн Suzuki Ertiga считается одной из достойных моделей на вторичном рынке. Пи этом такой автомобиль можно купить вместо Lada Largus. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

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«В связи с февральскими событиями двухлетней давности производство Ларгуса было свернуто. И все, кто хотел купить доступный и вместительный автомобиль, остались с носом. Возможно, на эту роль претендует индийский минивэн Suzuki Ertiga. Семиместный вэн стоит около двух с половиной миллионов рублей – скромная цена по сегодняшним меркам. Но надо разобраться, что представляет собой этот автомобиль», — говорится в сообщении.

Так, автомобиль оснащен двигателем К15В мощностью 101 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель также устанавливался на Suzuki Jimny, поэтому проблем с запчастями быть не должно.

Автомобиль вмещает семерых пассажиров. Средний ряд регулируется, чтобы можно было расширить место для ног или увеличить багажник. Suzuki Ertiga можно использовать и как небольшой коммерческий фургон. Со сложенными сиденьями он способен увезти больше, чем цельнометаллический Lada Largus.

При покупке стоит сделать дополнительную шумоизоляцию, так как в салон во время движения проникает шум от шин. Кроме того, машина не оснащена подогревом сидений. Эту опцию можно установить у дилера за 25–30 тыс. рублей.