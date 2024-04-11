Марка GAC впервые вошла в топ-15 российского авторынка
Китайская марка GAC присутствует на нашем рынке уже несколько лет, однако только сейчас начала "набирать обороты". Локомотивом продаж стал флагманский кроссовер GS8 II, однако на подходе еще более перспективная новинка.
По итогам марта россияне приобрели 1,8 тыс. автомобилей GAC, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. В результате марка GAC впервые вошла в Топ-15 российского авторынка. Всего с начала года в нашей стране было продано около 3,4 тыс. автомобилей GAC.
По словам руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, повышение рейтинга GAC в России вызвано расширением дилерской сети и ростом популярности полноприводного кроссовера GS8 II поколения. На эту модель пришлось более 90% продаж марки. Главный секрет успеха GAC GS8 заключается в том, что это одна из новейших моделей бренда с высоким уровнем оснащения и конкурентной ценой. Дальнейшее обновление модельной линейки GAC с одновременным расширением сети дилерских центров и налаживанием цепочек поставок позволит марке и далее наращивать долю на рынке России.
Как рассказал руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, около половины клиентов предпочитают флагманский кроссовер GAC GS8 в максимальных комплектациях GX и GX Premium. Одним из основных факторов, ограничивающих продажи этой модели, является единственный мотор мощностью 170 л.с., которых недостаточно для автомобиля с тремя рядами сидений и вместимостью до 7 человек.
Напомним, в настоящее время модельная линейка GAC представлена в нашей стране кроссоверами GS5 и GS8 нового поколения, а также премиальным минивэном GAC M8, который дебютировал в феврале этого года. Следующей новинкой станет компактный кроссовер GAC GS3 - он ожидается у российских дилеров уже в мае-июне. Кроме того, осенью в России стартуют официальные продажи среднеразмерного кроссовера GAC Emkoo.
Как отмечает Александр Ковалев, GAC GS5 - это уже довольно старая модель, всё же присутствующая на рынке. Ее явными плюсами являются низкая стартовая цена, просторный салон и классический "автомат". Минивэн GAC M8 недавно появился на рынке России, его плюсы - высокий комфорт и узнаваемый дизайн, а из минусов - низкий дорожный просвет.
"Новый GAC GS3 имеет высокие шансы стать бестселлером марки, ведь он будет играть в наиболее конкурентном сегменте компактных кроссоверов. Его объем продаж вполне может составить 2 тыс. автомобилей в месяц и выше. Кроссовер Emkoo станет конкурентом для среднеразмерных SUV. Эта рыночная ниша также достаточно широко представлена в России моделями Haval F7, Geely Atlas и Chery Tiggo 8 Pro Max. Его объем продаж может составить 1,5-2 тыс. автомобилей в месяц. В целом объем продаж GAC будет зависеть от дальнейшего развития дилерской сети и стабилизации поставок автомобилей", - резюмирует Александр Ковалев.