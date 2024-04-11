Китайская марка GAC присутствует на нашем рынке уже несколько лет, однако только сейчас начала "набирать обороты". Локомотивом продаж стал флагманский кроссовер GS8 II, однако на подходе еще более перспективная новинка.

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По итогам марта россияне приобрели 1,8 тыс. автомобилей GAC, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. В результате марка GAC впервые вошла в Топ-15 российского авторынка. Всего с начала года в нашей стране было продано около 3,4 тыс. автомобилей GAC.

По словам руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, повышение рейтинга GAC в России вызвано расширением дилерской сети и ростом популярности полноприводного кроссовера GS8 II поколения. На эту модель пришлось более 90% продаж марки. Главный секрет успеха GAC GS8 заключается в том, что это одна из новейших моделей бренда с высоким уровнем оснащения и конкурентной ценой. Дальнейшее обновление модельной линейки GAC с одновременным расширением сети дилерских центров и налаживанием цепочек поставок позволит марке и далее наращивать долю на рынке России.

Как рассказал руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, около половины клиентов предпочитают флагманский кроссовер GAC GS8 в максимальных комплектациях GX и GX Premium. Одним из основных факторов, ограничивающих продажи этой модели, является единственный мотор мощностью 170 л.с., которых недостаточно для автомобиля с тремя рядами сидений и вместимостью до 7 человек.

Напомним, в настоящее время модельная линейка GAC представлена в нашей стране кроссоверами GS5 и GS8 нового поколения, а также премиальным минивэном GAC M8, который дебютировал в феврале этого года. Следующей новинкой станет компактный кроссовер GAC GS3 - он ожидается у российских дилеров уже в мае-июне. Кроме того, осенью в России стартуют официальные продажи среднеразмерного кроссовера GAC Emkoo.

Как отмечает Александр Ковалев, GAC GS5 - это уже довольно старая модель, всё же присутствующая на рынке. Ее явными плюсами являются низкая стартовая цена, просторный салон и классический "автомат". Минивэн GAC M8 недавно появился на рынке России, его плюсы - высокий комфорт и узнаваемый дизайн, а из минусов - низкий дорожный просвет.