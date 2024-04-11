Топ самых недорогих и востребованных электрокаров в России

Спрос на электрокары, безусловно, растет по всему миру. С каждым днем растет разнообразие моделей, а по городам становится видно все больше зарядных станций. Разумеется, и сами электрические автомобили становятся дешевле. Эксперты составили список самых недорогих электрокаров, которые доступны в России на сегодняшний день.

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В конце списка расположился автомобиль от лидера электроиндустрии из Китая – BYD. Электромобиль марки Yuan 2023 года выпуска оснащен двигателем на 204 лошадиные силы, а его заявленный запас хода свыше 500 километров. Салон автомобиля выполнен в темных тонах, а кресла выполнены из кожи. Стоить такая машина будет около 3.3 миллионов рублей. Как заявили эксперты, важным плюсом можно назвать фиксированную стоимость автомобиля, которая не обязывает покупателя к выполнению ряда специальных условий.

седьмое место в рейтинге получил немецкий Volkswagen ID.4 Crozz. В комплектации Pro в данном автомобиле установлен электродвигатель, мощностью 204 л.с., а заявленный запас хода может приятно удивить. Полный заряд батареи, по словам производителя, рассчитан на более чем 600 километров. У электрокара обновленный внешний вид и широкий спектр опций. При применении максимально возможных скидок, его цена составит около 3.2 миллионов рублей. Но, как подметили эксперты, такая цена доступна только на сборку 2022 года. ID.4 Crozz помоложе будут стоить значительно дороже.

Электрокары из Японии попадают в Россию при помощи параллельного импорта. Так Honda e:NS1 2022 года доставляется через третьи страны, однако это не сделало его менее конкурентноспособным. Его цена примерно 3 миллиона рублей, однако машина покрупнее своих конкурентов и, тем самым, пассажирам заднего ряда предоставлены лучшие условия. У двигателя так же 204 л.с., а запаса хода хватит более чем на 500 километров.

На пятом месте расположилось детище Dongfeng и Honda - Ciimo M-NV. Сборка автомобиля проводится на территории Китая, однако попадает он в Россию так же по схеме параллельного импорта. Цена на этот электрокар приблизительно 2.9 миллиона рублей, однако эксперты отметили, что свежих машин в стране не осталось и когда они появятся еще неизвестно. Пока что на авторынке России модели 2022 года выпуска с мощностью двигателя 163 л.с. Заряда батареи данного автомобиля хватает на 480 километров.

Своеобразная внешность электрокаров Ora 03 является его яркой отличительной чертой. Цена на данный момент колеблется от 2.5 миллионов, с учетом всех акций и скидок, до 3.5 миллионов рублей. В автомобиле установлен один электродвигатель, мощностью 170 л.с., однако запаса хода хватает на 500 километров. В салоне практически отсутствуют физические кнопки, а все управление настроено через бортовой компьютер.

В тройке лидеров расположился BYD Seagull. Версия комплектации Fly на данный момент составляет около 2.3 миллионов рублей. Однако эксперты отметили, что если добиться всех акций и скидок, то автомобиль обойдется в 1.9 миллион. Но стоит отметить, что сила двигателя всего 75 л.с., а запаса хода хватит чуть более чем на 400 км.

Второе место заполучил Evolute i-PRO, сборка которого проводится в Липецкой области. отдача двигателя составляет 150 л.с., а запас хода составляет примерно 440 километров. Заявленная на официальном сайте цена составляет 2.9 миллиона рублей, но на автомобиль действуют скидки и акции с помощью которых автомобиль можно купить чуть-ли не в пол цены.

В лидерах находится электромобиль от премиум-бренда Hongqi из Китая. Запас хода такого автомобиля примерно 430 километров, а отдача двигателя 136 л.с. Цена на автомобили 2022 года снижены до 2.5 миллионов рублей, но по словам экспертов, используя все акции и скидки его можно купить за 1.7 миллиона рублей.