Тайный рейд по салонам Exeed – сколько реально стоят машины

Сегодня самая успешная из премиальных китайских марок - Exeed - продается в отдельных дилерских центрах (раньше автомобили были под одной крышей с материнской Chery). Каков стандарт, заданный продавцами бренда? Это выяснили тайные покупатели - эксперты "За рулем".

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В автосалоне, расположенном в Московской области, к северо-западу от МКАД, о покупателях заботятся прямо с порога: есть держатель для зонтов и автоматические щетки для чистки обуви, играет приятная музыка. В зале представлены семь демонстрационных автомобилей, рядом с которыми установлены планшеты: на них можно изучить особенности комплектации и цены.

Продавцы сразу же предложили скидку в 200 тысяч рублей на компакт-кроссовер LX. С учетом кредитов и программы трейд-ин обещанная выгода увеличилась бы еще на 600 тысяч. Итоговая стоимость автомобиля составила 3,05 млн рублей. При этом менеджер намекнул еще и на возможную дополнительную скидку.

В салоне на том же направлении внутри МКАД оказалось сложно припарковать свой автомобиль - гостевая парковка была забита. Внутри также уютно и комфортно: на входе предложили чай или кофе, в зоне ожидания - полки с книгами.

Площадь салона приличная, но представлено также семь машин с планшетами. Все цены совпадали с рекомендованными производителем. На среднеразмерный кроссовер TXL предложили скидку в 400 тысяч рублей.

А вот демонстрационного компактного LX в зале не оказалось - только что купили, замену со склада еще не загнали. Базовую версию, с учетом всех акций, предложили за 2,2 млн рублей, топовую - за 3 млн. Реальная скидка на LX, без учета спецпредложений, составила 200 тысяч.

У дилера на северо-востоке МКАД в салоне шел ремонт, в зале было представлено пять машин - все модели, включая LX. Менеджеры подходить не спешили, пришлось уйти, так и не пообщавшись с ними.

У еще одного дилера, на Третьем транспортном кольце, была огромная парковка, но со специфическим ароматом дыма, который шел с территории трех железнодорожных вокзалов рядом.

В салоне никого не было, ни менеджеров, ни клиентов. У восьми выставленных машин ценники были бумажными.

Вывод, который сделали эксперты "За рулем" - на автомобили Exeed сейчас нет наценок, цены у дилеров в точности совпадают с официальными, продавцы при личном контакте охотно дают скидки. Так что время для покупки подходящее.