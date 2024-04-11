Свердловская область решила купить 10 иномарок за 66,4 млн

Начальная стоимость контракта – 66,4 млн рублей. Новые автомобили должны прийти на смену машинам 2005–2006 годов производства, «намотавших» сотни тысяч километров пробега. Под условия контракта подходит китайский люксовый внедорожник Tank 500.

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О закупке китайских машин властями Свердловской области сообщил сайт РБК. По данным источника, всего планируется приобрести 10 дорогостоящих автомобилей за без малого 66,4 млн рублей. Все машины должны быть полноприводными, чёрного цвета, с камерами кругового обзора, кожаным салоном, с панорамной крышей и бензиновым двигателем. В числе опций присутствуют розетки на 220 В, беспроводные зарядки для пассажиров, автоматический «климат». Салон должен быть рассчитан на пятерых человек. Год выпуска автомобилей – не ранее 2023.

В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что машины закупаются к Всемирным играм дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Новая техника заменит автомобили 2005–2006 года выпуска – их передадут муниципалитетам региона.

В последний раз машины для Свердловской области закупались в 2021 году. На настоящий момент четверть транспортных средств имеют пробег около 1 млн км, ещё 22% – около 700 тыс. км. Остальная часть парка выпущена в 2011–2016 (20%) и 2017–2022 (34%) годах.

Под условия новой закупки лучше всего подходят китайские машины Tank 500 с рыночной ценой 6,3 млн рублей за штуку.

Ранее, напомним, стало известно, что внедорожники Tank 300 стали тюнинговать «под гелендваген». О такой услуге изданию «Южный автомобиль» рассказали представители московского тюнинг-ателье Racing Team.