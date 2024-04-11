Эксперт рассказал, почему теперь невыгодно покупать автомобили в Белоруссии

При постановке автомобиля, купленного в Белорусси, на учёт российской ГИБДД от новоиспечённых владельцев стали требовать доплату налогов и сборов. Как считают таможенники РФ, причина недоплаты — в занижении таможенной стоимости (в том числе — за счёт использования местных льгот для граждан республики).

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Напомним, что многодетные семьи, сироты и инвалиды в Белоруссии пользуются серьёзными льготами: государство оплачивает 50% таможенной пошлины, если автомобиль ввозится для личного пользования. При этом многие льготники покупали машину не для себя, а для последующей перепродажи.

Этой схемой активно пользовались россияне, так как найти посредника-льготника было нетрудно. Но сейчас «белорусская схема» перестала быть привлекательно. Более того, как сообщает издание ABW, есть примери, когда наши соотечественники даже вернуть купленные автомобили.

В качестве примера журналисты приводят Ford Kuga 2019 года, недавно приобретённый в соседней стране жителем Воронежа: за него новоиспечённого владельца наша сторона просит доплатить 1 279 000 рублей — без этой доплаты поставить кроссовер на учёт ГИБДД не получится.

Между тем, АвтоВАЗ потребовал нового повышения утилизационного сбора. В ходе заседания Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы РФ глава тольяттинского автогиганта подтвердил неспособность российского автопрома конкурировать с китайцами.