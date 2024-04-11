Главный дизайнер Tesla снова распространяет информацию о доступном электромобиле

Слухи снова охватывают мир электромобилей из-за возрождения дискуссий о «Model 2» от Tesla, проекте экономичного автомобиля, который предполагалось уже был отменен. Новый виток слухов запустил Франц фон Хольцхаузен, главный дизайнер Tesla, своим загадочным замечанием в ответ на вопросы о доступной модели Tesla: «Следите за новостями. Не всему, что вы читаете, можно верить». Этот комментарий поднял волну обсуждений среди фанатов марки и инвесторов, особенно после отчета Reuters о якобы прекращении разработки автомобиля, который должен был стать дешевле Model 3, в пользу проекта автономного такси, пишет 32CARS.RU.

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Ситуацию еще больше запутал Илон Маск, назвав информацию Reuters «неправдой» в своем типично загадочном стиле в социальных сетях, не раскрывая при этом подробностей. По последним данным, предполагается, что Tesla отклонилась от планов по «Model 2» в сторону разработки роботакси, о котором должны объявить 8 августа. Сквозь замечание Хольцхаузена можно увидеть двоякую картину: либо подтверждение того, что проект все еще в разработке, либо предостережение о ненадежности слухов.

В любом случае, кажется, что Tesla вновь становится центром внимания, а ближайшие месяцы обещают быть наполненными новостями. Эта возникшая интрига может сигнализировать о том, что Tesla действительно готовит к выпуску новую экономичную модель электромобиля, которая может кардинально изменить игру на рынке. Или это просто изощренный ход маркетинга, направленный на поддержание интереса к бренду. Как бы то ни было, энтузиасты Tesla и инвесторы с нетерпением ждут, что же принесет будущее.