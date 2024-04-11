Stellantis планирует производить бензиновый Fiat Panda до 2030 года

В атмосфере стремительного перехода автоиндустрии к электромобилям, Fiat Panda, заслуженный участник городского транспортного потока, получает новый шанс на продолжение своей истории благодаря компании Stellantis. Карлос Таварес, исполнительный директор Stellantis, официально заявил о продлении производства этого востребованного городского автомобиля с бензиновым двигателем до 2030 года, выражая намерение сделать его еще более доступным для различных слоев населения, пишет 32CARS.RU.

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Производственные планы для бензиновой версии Fiat Panda на заводе в Помильяно-д’Арко, что неподалеку от Неаполя, изначально предполагали завершение выпуска модели к 2027 году. Тем не менее, несмотря на готовность к запуску обновленной электрической версии автомобиля в ближайшем будущем, лидеры Stellantis приняли решение о продлении срока службы этой проверенной временем модели.

Выбор в пользу продления жизни Fiat Panda подчеркивает стратегию Stellantis обеспечить непрерывную доступность автомобилей для покупателей во времена активного перехода к электрификации транспортных средств. Fiat Panda продолжает удерживать позиции одного из наиболее популярных авто бренда Fiat, обеспечивая ему продолжительное присутствие на рынке и преданность потребителей на долгие годы вперед.