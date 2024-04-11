Автоэксперт дал советы по безопасной покупке машины

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о правилах безопасной покупки машины.

«Если возникла потребность в покупке — нужно немедленно это делать. Дальше уже смотреть на выгодные предложения у банков и салонов. Но не стоит забывать, что автосалоны зачастую могут помимо скидок нагрузить дополнительное оборудование под видом предоставления рассрочки, либо кредита», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, если человек купил технически неисправное транспортное средство, то больше шансов получить взыскание с юрлица, а не от «перекупа».

«Это что касается автомобилей, ввезённых по заниженным НДС, которые были ввезены. Взыскать деньги с физического лица — всё равно, что искать ветер в поле или на берегу хорошую погоду», — отметил Сажин.

Эксперт также советует проверять документы, чтобы выяснить, соответствует ли личность продавца автомобиля с тем, что говорится в документах.

«Не стоит также покупать автомобиль в тёмное время суток, только вымытую машину тоже брать не стоит, подождите, пока она обсохнет, потому что под мокрым авто можно скрыть изъяны кузова, перепады краски и многое другое», — добавил он.

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