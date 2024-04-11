Стали известны подробности о новом мощном Corvette ZR1

Chevrolet официально анонсировала долгожданный выпуск Corvette ZR1, самой передовой версии среднемоторного Corvette на сегодняшний день. Это объявление было сделано в среду, а в дополнение к нему было представлено тизерное видео, демонстрирующее контуры новой модели.

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В то время как точные спецификации ZR1 ещё не обнародованы, слухи предполагают, что автомобиль может быть оборудован битурбированным 5,5-литровым V8, который уже находит применение в текущей модели Z06. Есть также предположения, что ZR1 впервые может предложить полный привод благодаря добавлению электрического привода на переднюю ось, по образцу E-Ray, пишет SPEEDME.RU.

Занимая верхние строчки в ранге моделей Corvette уже на протяжении трёх поколений, от новой модели ZR1 ожидается впечатляющая мощность. Прошлая версия ZR1 достигала 755 лошадиных сил, в то время как от новинки антиципируется порядка 800 лошадиных сил, согласно предположениям.

С учётом перехода на среднемоторную конфигурацию, новый ZR1 также обещает поднять планку в области аэродинамики. Ожидается, что он будет оснащён более продвинутыми аэродинамическими решениями, чем у Z06, возможно, включая увеличенное антикрыло и сплиттер, а также дополнительные воздухозаборники и другие аэродинамические элементы.

Став самой дорогостоящей версией в серии C8, ZR1 опередит по цене такие модели, как базовый Stingray, E-Ray и Z06. Хотя официальная стоимость пока не объявлена, предполагается, что цена ZR1 составит около 150 000 долларов.