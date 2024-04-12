Эксперты назвали китайские автомобили, которые будут массово угонять

Страховые компании прогнозируют, что в ближайшие два года жителей России ждут массовые угоны китайских автомобилей. По их мнению, самыми уязвимыми являются модели, которые используют таксопарки и каршеринговые фирмы. Как уточняет "Газета.ru", китайские машины по уровню защиты значительно отстают от японских и корейских брендов, а потому уязвимы для угонщиков.

Важная причина, которая может спровоцировать волну угонов - потребность в запчастях. Китайских автомобилей в России становится в больше, они попадают в ДТП и ломаются. По словам начальника отдела андеррайтинга каско компании МАКС Игоря Устинова, угонщикам будут интересны массовыми машины - Haval Jolion, Chery Tiggo, а также премиальные электрокары - Li Auto, Zeekr. Последние приходят в нашу страну по параллельному импорту, а потому ни каталогов, ни поставщиков запчастей на них нет.

Руководитель отдела урегулирования претензий по угонам "Ингосстраха" Александр Матвиенко считает, что ситуация с угонами китайских машин резко поменяется, когда возникнут серьезные проблемы с запчастями на китайские автомобили и откроются границы на западном направлении.

В "Абсолют Страховании" считают, что чаще угонять будут Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion, в "Страховом доме ВСК" полагают, что угонщикам будут интересны Chery и Exeed стоимостью от 3 млн рублей.

Также в зоне риска автомобили, которые активно используют в такси: Chery Tiggo 4, 7, 8, Haval Jolion, Geely Atlas и Coolray, Chery Arrizo 8, Hongqi.

Эксперты отмечают, что по уровню защиты от угона современные китайские автомобили сегодня находятся на уровне японских и корейских машин 15-летней давности. Есть как минимум пять способов деактивации их штатной охранной системы.

По словам руководителя центра "Угона.нет" Алексея Курчанова, в бюджетных китайских авто нет серьезной защиты радиоключей, в них простая система кодирования.

Ранее "РГ" писала об опасности покупки в России залогового автомобиля из Китая.